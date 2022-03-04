İçişleri Bakanlığı'ndan maske genelgesi Maske zorunluluğunun olduğu yerler...

İçişleri Bakanlığı maskenin nerede takılıp nerede takılmayacağına ilişkin son dakika genelgesini yayınladı. Ayrıntılarda okul, hastane, tiyatro ve toplu taşımada maske takılmasının sürdürüleceğini açık alanda kaldırılacağını duyurdu. AVM, sinema ve ulaşımda HES kodu ve PCR zorunluluğu kalktı.

GENEL 04.03.2022, 11:50 04.03.2022, 11:55
İçişleri Bakanlığı'ndan maske genelgesi Maske zorunluluğunun olduğu yerler...

İçişleri Bakanlığı maskenin nerede takılıp nerede takılmayacağına ilişkin genelgeyi yayınladı. 81 il valiliğine gönderilen genelgede açık alanda maske takma zorunluluğu kaldırılırken okul hastane ve toplu taşımada maske kullanım zorunluluğunun sürdüğü belirtildi.

Bilim Kurulu toplantısı sonrası Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açık alanda ve maske kuralının havalandırmaların olduğu kapalı alanlarda kaldırıldığını duyurmuştu. İçişleri Bakanlığı genelgesinde okul, hastane, tiyatro ve toplu taşımada maske takılmasının sürdürüleceği açık alanda kaldırılacağı belirtildi.

Genelgede yer alan detaylar şöyle:
Koronavirüs (Covid19) salgını sürecinde toplumsal hayatın işleyişine ilişkin usul ve esaslar; salgının genel seyri ve Sağlık Bakanlığının önerileri doğrultusunda belirlenmektedir.

Sağlık Bakanlığının ilgi (a) yazısında; “Pandeminin geldiği noktada, salgının etkisinin azalması, aşılamanın yaygınlaşması, toplumsal hayatı eskisine oranla daha az etkilemesi ile birlikte alınan önlemlerin dünyada olduğu gibi ülkemizde de toplumun her noktasında kısıtlama şeklinde değil bireysel düzeyde uygulanması önemli hale geldiği” vurgulanarak Maske kullanımı, HES kodu ve PCR testi istenmesine ilişkin mevcut tedbir ve kuralların yeniden düzenlenmesi istenilmektedir.

1. İlgili Bakanlık Genelgelerimizde; maske kullanımı, HES kodu sorgulaması ve negatif PCR test sonucu ibrazı istenilmesine dair hükümlerin uygulanması 03.03.2022 tarihi itibariyle sonlandırılmıştır.

2. MASKE KULLANIMI;
2.1 Bundan böyle açık alanlar ile sosyal mesafenin uygulanabildiği ve uygun havalandırma koşullarının bulunduğu kapalı yerlerde maske kullanma zorunluluğu uygulanmayacaktır.

2.2 Öte yandan yeni bir karar alınıncaya kadar; okul, hastane, Sinema, tiyatro gibi kişiler arasında gerekli sosyal mesafenin sağlanamadığı kapalı yerler ile otobüs, minibüs, servis, tren, metro, vapur, uçak gibi her türlü toplu ulaşım araçlarında (şehirlerarası dahil) maske kullanım zorunluluğu uygulanmasına devam edilecektir.

3. HES KODU UYGULAMASINA SON VERİLMESİ;
3.1 Alışveriş merkezleri (AVM), tiyatro, halı saha gibi belirli alanlara girecek veya otobüs, tren, uçak gibi toplu ulaşım araçlarının kullanacak kişilere yönelik HES kodu sorgulaması yapılması uygulaması 03.03.2022 tarihi itibariyle sona erdirilecektir.

4. PCR TESTİ;
4.1 Aşısız veya aşı sürecini tamamlamayan ya da son 180 gün içinde hastalığı geçirmemiş kişilerden uçakla seyahat gibi durumlarda istenilen negatif PCR test sonucu ibrazı istenilmesi uygulamasına 03.03.2022 tarihi itibariyle son verilecek ve bundan böyle Sağlık Bakanlığının ilgi (a) yazısı doğrultusunda hastalık belirtisi olmayan kişilerden PCR testi istenilmeyecektir. Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

5. SINIR KAPILARINDAKİ UYGULAMA ESASLARI;
Sağlık Bakanlığının ilgi (b) yazısı doğrultusunda 03.03.2022 tarihinden itibaren sınır kapılarımızdan ülkeye girişte uygulanacak usul ve esaslar aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenecektir;

5.1 Hava yolu ile sınır kapılarımızdan ülkemize girişlerde; Dünya Sağlık Örgütü veya ülkemizce acil kullanım onayı verilmiş aşılardan en az iki doz (Johnson & Johnson için tek doz) yaptırdıklarını ve son dozdan en az 14 gün geçtiğini veya ilk PCR pozitif test sonucunun 28. gününden başlamak üzere son 6 ay içinde hastalığı geçirdiğine dair ilgili ülke resmi otoritelerince düzenlenen belgeyi ibraz edenler veya son 72 saat içinde alınmış negatif PCR test sonucu ibrazı veya son 48 saat içinde alınmış negatif hızlı antijen testi ibraz eden kişilere karantina tedbiri uygulanmayacaktır.
5.2 Kara, deniz ve demiryolu sınır kapılarımızdan ülkemize giriş yapacak kişilerden herhangi bir belge istenmeyecektir.

5.3 12 yaş altındaki çocuklar ülkemize girişlerde PCR/Antijen test raporu ile aşı sertifikası uygulamalarından muaf tutulacaktır.
5.4 Dış ticaretin olumsuz etkilenmemesi için uçak mürettebatı ve kilit personel SARSCoV2 PCR testi ve karantina uygulamasından muaf tutulacaktır.
5.5 Yabancı ülkelerle ikili düzeydeki özel düzenleme hükümleri saklıdır.
Valilerimizce, yukarıda belirtilen esaslar doğrultusunda İl/İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulları kararlarının
ivedilikle alınmasının sağlanması ve uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi hususlarında; Bilgi ve gereğini önemle arz ve rica ederim.

internethaber

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