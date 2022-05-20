İçişleri Bakanı Soylu'dan sığınmacı açıklaması!
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, son dönemin en tartışılan konusu olan sığınmacılara ilişkin olarak yaptığı açıklamada, "502 bin sığınmacı gönüllü olarak ülkesine döndü." ifadelerini kullandı.
Son aylarda ülkenin bir numaralı gündemi olan sığınmacılarla ilgili her gün ortaya bir iddia atılırken, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yeni açıklamalarda bulundu.
"GÜVENLİ BÖLGELERE DÖNDÜLER"
Sığınmacıların gönüllü olarak ülkelerine dönüşlerinin başladığını belirten Soylu, "Biz onlara itimat etseydik. Kendi teröristlerini büyüttüklerini bekleseydik orada bir devletin olduğunu görürdük. 2019 seçimlerinde de bunu köpürttüler. Şimdi seçim yaklaşıyor yine gündeme getiriyorlar. Şu ana kadar 502 bin kişi geri döndü. Geri döndüğü bölgeler, bizim güvenli yaptığımız bölgeler. Bunu yapmazsak kim gider. Türkiye çok doğru bir politika ortaya koydu." dedi.
"İNSANLARI ATEŞE ATMAK İNSANLIĞIMIZ YAKIŞMAZ"
Soylu açıklamalarına şöyle devam etti: " Ağrı, Van, Iğdır sınırında taş vardı. İran'la konuşarak sınır duvarları yaptık, aynısını aşağıda yaptık. Son 6 yılda 2 milyon 600 bin kişinin sınırdan girmesi engellendi. Türkiye kaçak göçmeni yakalıyorsa kendi ülkesine gönderiyor. İnsanları ateşin içerisine atmak Anadolu medeniyetine bizim insanlığımıza yakışan bir yaklaşım değil.
''TÜRKİYE KAÇAK GÖÇLE MÜCADELE EDİYOR''
Biz briket evler yapmaya başladığımızda muhalefet kimin parasıyla yapıyorsunuz diyordu. O zaman maliyetler düşüktü, 57 bin 500 briket evin yapımını tamamladık. 2019 yılından beri İstanbul'a sığınmacı kabul etmiyoruz. Esenyurt ve Fatih'e başka bir şey yaptık sadece sığınmacı değil yabancı kabul etmiyoruz. Fatih'te 25 bin, Esenyurt'ta bir azalma oldu. Türkiye kaçak göçle mücadele ediyor. Şu ana kadar yakaladığımız 100 Afgan'ın 50'sini geri gönderiyoruz. Yakalanan Pakistanlıların yüzde 170'ini geri gönderiyoruz. Bunu nasıl yapıyoruz geçen sene gelenleri de yolluyoruz."
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