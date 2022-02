Hüseyin Çelik, Van'da konferans verecek

Kültür ve Milli Eğitim Bakanlarından, 21, 22 ve 23. Dönem Van, 24. Dönem Gaziantep Milletvekili Prof. Dr. Hüseyin Çelik, Van Ticaret ve Sanayi Odası ev sahipliğinde düzenlenecek olan 'Kentsel Kalkınmada sivil toplumculuğun (STK'ların) önemi' konferansında Vanlılarla buluşacak. Prof. Dr. Hüseyin Çelik'in önemli bilgiler paylaşacağı konferans, 8 Şubat Salı günü saat 13.00'te Van Ticaret ve Sanayi Odası Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilecek.

Son dönemlerde siyasi tartışmalardan kendisini soyutlayarak gündemden uzaklaşan Vanlı Hüseyin Çelik, uzun süredir kamuoyunun önünde yer almıyordu. Van TSO tarafından düzenlenecek olan konferansa katılacak olan Çelik, uzun bir aradan sonra hemşehrileriyle hasret giderecek. Bakanlığı döneminde Van için önemli hizmetlere imza atan Çelik, uzun bir aradan sonra kentte konferans verecek. Salı günü düzenlenecek olan konferansa Vanlıların yoğun ilgi göstermesi bekleniyor.

HÜSEYİN ÇELİK KİMDİR?

Doç. Dr. Hüseyin Çelik 1959 yılında Van'ın Gürpınar ilçesinde doğdu. 1983 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinden mezun oldu. Aynı yıl Yüzüncü Yıl Üniversitesi'ne asistan olarak girdi. Siyasete 18 yaşında iken Adalet Partisi Gençlik Kollarında başladı. 1987 yılında İstanbul Üniversitesi'nin kadrosuna geçti. 1988-1991 yılları arasında doktorası ile ilgili araştırmalar yapmak üzere, İngiltere'de bulundu. Aynı zamanda Londra Üniversitesi The School Of Oriental and African Studies'te Turkish Politics bölümünde Master programına devam etti. Türkiye'de ilk siyasal muhalefet hareketi olan "Yeni Osmanlılar Cemiyeti" ile ilgili araştırmalar yapmak üzere Belçika, Hollanda, Almanya, Avusturya, İsviçre, İtalya ve Fransa'da bulundu. 1991 yılında "Ali Suavi ve Dönemi" konulu doktorasını tamamladı.

1992'de Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nde yardımcı doçent, 1997 yılında doçent oldu. Üniversite yıllarında ve akademik hayatında siyasetle yakından ilgilendi. 18 Nisan 1999 Milletvekili Genel Seçimlerinde DYP'den Van Milletvekili seçildi. 3 Temmuz 2001'de DYP'den istifa ederek AK Parti'nin kurucuları arasında yer aldı.

Milletvekili seçildiği ilk yıl TBMM Başkanlık Divanı Üyeliğine seçildi. TBMM'de Ak Parti Grubu oluştuktan sonra Grup Başkan Vekili oldu. 3 Kasım 2002 Milletvekili genel seçiminde yeniden Van Milletvekili olarak parlamentoya girdi. 58. Cumhuriyet Hükümetinde Kültür Bakanı olarak görev aldı. 59 ve 60. AK Parti Hükümetlerinde ise, Millî Eğitim Bakanı olarak yer almıştır. Fikri ve siyasi akımlar, Türk kültürü, Türk siyasi tarihi, Türk edebiyatı ve aktüel memleket meseleleri üzerinde yayımlanmış 15 adet kitabı bulunan Çelik, evli ve 3 çocuk babası olup, ileri düzeyde İngilizce bilmektedir.

Bölgegazetesi