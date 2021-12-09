'Hurda' diye aldığı malzemeler bomba fünyesi çıktı
Erzurum'da Gökhan Z., topladığı hurdaları ayırmaya çalışırken 6 el bombası fünyesi buldu. Kurcaladığı el el bombası fünyesinin patlaması sonucu sol kolundan yaralanan Gökhan Z., hastanede tedavi edildi. Polis, fünyelerle ilgili çalışma başlattı.
Yakutiye ilçesi Şükrüpaşa Mahallesi'nde hurdacılık yapan, evli ve 3 çocuk babası Gökhan Z., topladığı hurdaları ayırmaya çalışırken 6 el bombası fünyesi buldu. Gökhan Z., kurcaladığı el bombası fünyesinin patlaması sonucu sol kolundan yaralandı. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırılan Gökhan Z., tedavisinin ardından taburcu edildi.
Kentte hurda toplayarak geçimini sağladığını belirten Gökhan Z., 4-5 ay boyunca topladığı hurdaları ayırırken 6 el bombası fünyesi gördüğünü söyledi. Kurcaladığı fünyenin patlaması nedeniyle yaralandığını dile getiren Gökhan Z., genellikle sanayi yakınlarında hurda topladığını, fünyeleri nereden ve nasıl bulduğunu hatırlamadığını söyledi.
Polis, hurdacıda bulunan el bombası fünyeleriyle ilgili çalışma başlattı. DHA
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|Takımlar
|O
|P
|1. Sakaryaspor
|16
|36
|2. Hekimoğlu Trabzon
|16
|34
|3. Sivas Belediyespor
|16
|30
|4. An Zentrum Bayburt Özel İdarespor
|16
|30
|5. Afjet Afyonspor
|16
|28
|6. Çorum FK
|16
|28
|7. Bodrumspor
|16
|27
|8. Ankaraspor
|16
|26
|9. Somaspor
|16
|26
|10. Silahtaroğlu Vanspor FK
|16
|26
|11. İnegölspor
|16
|24
|12. Serik Belediyespor
|16
|23
|13. Etimesgut Belediyespor
|16
|20
|14. Diyarbekirspor
|16
|18
|15. Turgutluspor
|16
|18
|16. Sarıyer
|16
|15
|17. Ergene Velimeşespor
|16
|11
|18. Adıyaman FK
|16
|10
|19. Kahramanmaraşspor
|16
|6
|20. Niğde Anadolu FK
|16
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|15
|39
|2. Konyaspor
|15
|27
|3. Fenerbahçe
|15
|27
|4. Hatayspor
|15
|26
|5. İstanbul Başakşehir
|15
|25
|6. Alanyaspor
|15
|24
|7. Galatasaray
|15
|23
|8. Fatih Karagümrük
|15
|22
|9. Beşiktaş
|15
|21
|10. Adana Demirspor
|15
|20
|11. Sivasspor
|15
|19
|12. Giresunspor
|15
|19
|13. Kayserispor
|15
|19
|14. Altay
|15
|18
|15. Antalyaspor
|15
|18
|16. Gazişehir Gaziantep
|15
|18
|17. Göztepe
|15
|14
|18. Yeni Malatyaspor
|15
|14
|19. Kasımpaşa
|15
|11
|20. Çaykur Rizespor
|15
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|15
|30
|2. Erzurumspor
|13
|28
|3. Ümraniye
|14
|27
|4. Eyüpspor
|14
|27
|5. Bandırmaspor
|14
|25
|6. Samsunspor
|14
|22
|7. Tuzlaspor
|13
|21
|8. İstanbulspor
|14
|20
|9. Kocaelispor
|14
|20
|10. Gençlerbirliği
|14
|20
|11. Boluspor
|14
|19
|12. Adanaspor
|15
|19
|13. Menemenspor
|14
|18
|14. Bursaspor
|14
|17
|15. Manisa FK
|15
|17
|16. Denizlispor
|14
|15
|17. Ankara Keçiörengücü
|14
|14
|18. Altınordu
|15
|13
|19. Balıkesirspor
|14
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Man City
|15
|35
|2. Liverpool
|15
|34
|3. Chelsea
|15
|33
|4. West Ham
|15
|27
|5. Tottenham
|14
|25
|6. Manchester United
|15
|24
|7. Arsenal
|15
|23
|8. Wolverhampton
|15
|21
|9. Brighton & Hove Albion
|15
|20
|10. Aston Villa
|15
|19
|11. Leicester City
|15
|19
|12. Everton
|15
|18
|13. Brentford
|15
|17
|14. Crystal Palace
|15
|16
|15. Leeds United
|15
|16
|16. Southampton
|15
|16
|17. Watford
|15
|13
|18. Burnley
|14
|10
|19. Newcastle Utd
|15
|10
|20. Norwich City
|15
|10