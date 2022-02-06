Hulusi Akar koronaya yakalandı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, koronavirüse yakalandı.

Konuya ilişkin açıklama Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapıldı.

TESTİ POZİTİF ÇIKTI

Açıklamada Bakan Akar'ın koronavirüs testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Daha sonra Akar'ın mesajı da paylaşıldı.

"ÇALIŞMALARIMIZA DEVAM EDİYORUZ"

Sağlık durumunun iyi olduğunu söyleyen Akar, tedbirler çerçevesinde çalışmalarına devam ettiğini söyledi.

Akar yaptığı açıklamada, “COVID-19 test sonucum pozitif çıkmıştır. Çok şükür sağlık durumum iyi olup gerekli tedbirleri alarak çalışmalarımıza devam ediyoruz.” ifadelerine yer verdi.

UKRAYNA HEYETİNDEYDİ

Milli Savunma Bakanı, dün korona testi pozitif çıkan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ukrayna ziyareti heyetinde bulunuyordu.

BAHÇELİ'DEN GEÇMİŞ OLSUN PAYLAŞIMI

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Hulusi Akar'a geçmiş olsun dileklerini iletti.

Bahçeli, Twitter hesabından, "Milli Savunma Bakanımız Hulusi Akar'ın Kovid-19 test sonucunun pozitif çıkmasından dolayı geçmiş olsun dileklerimi paylaşıyor, Allah'tan acil şifalar diliyorum. Genel sağlık durumunun iyi olmasından memnuniyet duymakla birlikte hastalığı kısa sürede yeneceğine inanıyorum." ifadesini kullandı.

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