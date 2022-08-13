HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu Van'da esnafı ziyaret etti

Van'daki programları kapsamında cuma namazının ardından kent merkezinde iş yerlerini dolaşan Yapıcıoğlu, daha sonra bir otelde düzenlediği basın toplantısında, esnafın ve vatandaşların dile getirdiği sorunları gerekli yerlere ileteceklerini söyledi.

Seçimlerin zamanında yapılıp yapılmayacağına ilişkin tartışmaların devam ettiğini belirten Yapıcıoğlu, şöyle konuştu:

"Bunun bir anlamının kalmadığını düşünüyorum. Çünkü şu anda meclis tatilde, ekime kadar da tatilde olacak. Ekimden sonra toplanan meclis erken seçimi tartışmaya başlar. En erken bahar aylarında seçime karar alabilir çünkü Yüksek Seçim Kurulu'nun bu iş için bir hazırlık yapması lazım. Zaten bahar aylarında yapılırsa zamanında yapılacak olan seçim en fazla 2 veya 3 ay erkene alınmış olacak. 2-3 ay erkene alınan bir seçimde erken seçim sayılır mı doğrusu ben ondan çok emin değilim. Bu nedenle kanaatimce erken seçim tartışması bu saatten sonra artık gündemden çıkmıştır diye düşünüyorum. Seçim zamanında da yapılsa, yarın da yapılsa, bir ay sonra da yapılsa biz HÜDA PAR olarak seçime hazırız."

Yapıcıoğlu, bir gazetecinin "Her hangi bir ittifakta yer alıyor musunuz?" sorusuna da şu yanıtı verdi:

"An itibariyle HÜDA PAR herhangi bir ittifak içinde yer almamaktadır. Herhangi bir ittifaka verilmiş sözü yoktur. Herhangi bir blok ile varmış bir anlaşması yoktur. Bunu net ifadelerle söyleyebilirim. Bunu daha öncede söyledim burada bir kez daha tekrar etmiş olayım. Eğer ilkelerimize uygun, milletin, memleketin menfaatine olduğuna inandığımız bir ittifak teklifi gelirse partimizin yetkili kurullarında bunu değerlendiririz ve kararımızı verdikten sonrada bunu kamuoyu ile paylaşırız. Şu an itibariyle bu konuda alınmış bir kararımız yoktur."