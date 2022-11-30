Hızır Van Projesi ekibi, 165 bin vatandaşa ulaştı

Van Valisi Ozan Balcı, Hızır Van Projesi’nin yardım değil yaşamı kolaylaştırma projesi olduğuna dikkat çekerek, 150 kişilik ekibin alanda fedakarca devlet-millet adına, insanlık adına, Van adına çok güzel işler yaptığını söyledi.

“ŞEFKAT EKİPLERİMİZ ÇOK GÜZEL İŞLER YAPMIŞLAR”

Hızır Van Projesi ekibiyle bir araya gelen Vali Balcı, “Ekiplerimiz fakir, fukara, garip, gureba, yetim, öksüz ve kimsesizlerin 24 saat hizmetinde. Ekiplerimiz alanda bizim gören gözümüz, duyan kulağımız, elimiz, ayağımız. Allah’tan başka kimsesi olmayanların devlet olarak yanındayız. Kimseyi aç açıkta bırakmıyoruz. Biz ihtiyaç sahiplerine ulaşıyoruz.

Ekiplerimiz, ihtiyaç sahiplerine ‘Soba yanıyor mu? Kazan kaynıyor mu? diye soruyor. Vatandaşlarımızın kamu hizmetlerine erişimini kolaylaştırıp, taleplerini 5 iş günü içerisinde çözüme kavuşturuyor. Bu projemiz sadece insanlara değil, tüm mahlukata şefkat projesidir. Yaralı hayvanlar, çevre kirliliği gibi konular da bu proje kapsamındadır. Şefkat ekiplerimiz çok güzel işler yapmışlar. Bu çalışmalar beni çok mutlu etti. Hepsine çok teşekkür ediyorum” dedi. Toplantı sonrası Vali Balcı, projede görev yapan personellere kitap hediye etti.

Van Bölge Gazetesi