HDP Van Milletvekili Işık: Otobüs ve uçak bilet fiyatları uçuyor

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Van Milletvekili Muazzez Orhan Işık, Van’da yaşanan ulaşım sorununu TBMM Genel Kurulu’nda gündeme taşıdı. TBMM Genel Kurulu’nda konuşan Orhan, uçak ve otobüs bilet fiyatlarının yüksek oluşuna ve uçak sefer sayısının azlığına değindi.

Orhan, yaptığı konuşmada, “Türkiye’deki akaryakıt zamları yurttaşların seyahat özgürlüğünü kısıtlıyor. Bir yıl içerisinde benzin ve mazotun yüzde 275 zamlanması tüm araçlarda biletleri fahiş oranda yükseltmiştir. Toplu taşıma esnafı da halk da kan ağlıyor.

İnsanlar taziyelerine, bayramlarına, işlerine gidemez hale gelmiştir. Van-Ankara otobüs biletleri 450 TL’den, uçak biletleri ise 900 TL’den başlıyor. Bir öğrenci, bir çiftçi, bir hasta yakını biletleri nasıl alabilir. Van’da dahil birçok ilde direkt uçak seferleri tek sefere düşürülmüş ya da sadece aktarmalı uçuşlar vardır. Birçok ile aktarmalı gitmek zorunda kalan yurttaşlar bu fahiş fiyatları ödemekte güçlük çekiyor. Van uçamıyor” ifadelerine yer verdi.

Şehrivan Gazetesi