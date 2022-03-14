HDP'nin Van newroz programı netleşti

Bu yıl, 29’u il toplam 62 merkezde gerçekleştirilecek olan Newroz kutlamalarının ilki 15 Mart’ta Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde olacak. HDP'nin Van'da düzenleyeceği Newroz kutlama tarihini 20 Mart olarak belirledi. 2022 Newroz’u 20 Mart’ta Van’da 21 Mart’ta ise Diyarbakır’da kutlamalar gerçekleştirilecek. Van Kale Newroz alanında gerçekleştirilecek kutlamaya 2022 Newroz’u Van’da 20 Mart’ta gerçekleştirilecek. Van Kale Newroz alanında gerçekleştirilecek kutlamaya HDP Van Milletvekili Sezai Temelli, Tayip Temel ile Diyarbakır Milletvekili Feleknas Uca katılacak. katılacak Sanatçılar ise: Lawje, Koma Pel Ayfer Düzdaş ve Elenora sahne alacak.

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