HDP'nin Van newroz programı netleşti
Halkların Demokratik Partisi (HDP) bu yıl gerçekleştireceği Newroz kutlamalarının programı belli oldu.
Bu yıl, 29’u il toplam 62 merkezde gerçekleştirilecek olan Newroz kutlamalarının ilki 15 Mart’ta Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde olacak. HDP'nin Van'da düzenleyeceği Newroz kutlama tarihini 20 Mart olarak belirledi. 2022 Newroz’u 20 Mart’ta Van’da 21 Mart’ta ise Diyarbakır’da kutlamalar gerçekleştirilecek. Van Kale Newroz alanında gerçekleştirilecek kutlamaya 2022 Newroz’u Van’da 20 Mart’ta gerçekleştirilecek. Van Kale Newroz alanında gerçekleştirilecek kutlamaya HDP Van Milletvekili Sezai Temelli, Tayip Temel ile Diyarbakır Milletvekili Feleknas Uca katılacak. katılacak Sanatçılar ise: Lawje, Koma Pel Ayfer Düzdaş ve Elenora sahne alacak.
Vanekspres
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|Takımlar
|O
|P
|1. Sakaryaspor
|29
|65
|2. 1461 Trabzon FK
|29
|61
|3. Bodrumspor
|29
|56
|4. Silahtaroğlu Vanspor FK
|29
|53
|5. Afjet Afyonspor
|29
|50
|6. Sivas Belediyespor
|29
|50
|7. An Zentrum Bayburt Özel İdarespor
|29
|48
|8. Somaspor
|29
|48
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|29
|47
|10. İnegölspor
|29
|44
|11. Ankaraspor
|29
|43
|12. Etimesgut Belediyespor
|29
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|32
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|29
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|29
|29
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|29
|29
|17. Turgutluspor
|29
|28
|18. Ergene Velimeşespor
|29
|24
|19. Kahramanmaraşspor
|29
|17
|20. Niğde Anadolu FK
|29
|14
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|29
|70
|2. Konyaspor
|29
|55
|3. Fenerbahçe
|29
|50
|4. Başakşehir
|28
|47
|5. Alanyaspor
|29
|46
|6. Hatayspor
|29
|46
|7. Adana Demirspor
|29
|45
|8. Beşiktaş
|28
|45
|9. Karagümrük
|29
|40
|10. Kayserispor
|29
|38
|11. Gaziantep FK
|28
|37
|12. Sivasspor
|29
|37
|13. Kasımpaşa
|29
|35
|14. Galatasaray
|28
|35
|15. Antalyaspor
|28
|35
|16. Giresunspor
|28
|32
|17. Altay
|29
|29
|18. Göztepe
|29
|27
|19. Rizespor
|29
|23
|20. Ö.K Yeni Malatya
|29
|20
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|27
|58
|2. Ümraniye
|27
|55
|3. Bandırmaspor
|27
|46
|4. İstanbulspor
|26
|46
|5. Eyüpspor
|27
|45
|6. Erzurumspor
|27
|44
|7. Samsunspor
|26
|39
|8. Adanaspor
|27
|37
|9. Manisa Futbol Kulübü
|27
|36
|10. Boluspor
|26
|35
|11. Keçiörengücü
|26
|34
|12. Tuzlaspor
|26
|34
|13. Gençlerbirliği
|26
|33
|14. Kocaelispor
|26
|32
|15. Menemen Belediyespor
|27
|32
|16. Denizlispor
|27
|30
|17. Altınordu
|27
|28
|18. Bursaspor
|26
|25
|19. Balıkesirspor
|26
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|28
|69
|2. Liverpool
|28
|66
|3. Chelsea
|28
|59
|4. Arsenal
|26
|51
|5. M. United
|29
|50
|6. West Ham United
|29
|48
|7. Wolverhampton Wanderers
|29
|46
|8. Tottenham
|27
|45
|9. Aston Villa
|28
|36
|10. Southampton
|29
|35
|11. Crystal Palace
|28
|33
|12. Leicester City
|26
|33
|13. Brighton
|28
|33
|14. Newcastle
|28
|31
|15. Brentford
|29
|30
|16. Leeds United
|29
|26
|17. Everton
|26
|22
|18. Watford
|29
|22
|19. Burnley
|27
|22
|20. Norwich City
|29
|17