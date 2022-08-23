HDP Eş Genel Başkanı Buldan Van'a Geliyor

Van’da siyasi partiler ve sivil toplum örgütleri tarafından 1 Eylül Dünya Barış Günü nedeniyle “Savaşa, faşizme karşı barışı haykırıyoruz” şiarıyla miting düzenlenecek. Mitinge ilişkin Halkların Demokratik Partisi ( HDP) ve STÖ temsilcilerinin katılımıyla açıklama yapıldı.

HDP binasının bahçesinde yapılan açıklamayı görevden alınan Saray Belediye Eşbaşkanı Caziye Duman yaptı. Toplumların artık barışa ihtiyacının olduğunu söyleyen Duman, “Barış, bölge ve Türkiye halkları için çatışmaların ve savaşın sürdüğü ve derinleştiği bir dönemde, her gün ısrarla tekrarlanması gereken bir hedeftir.

Barış mücadelesi, barışın imkan ve koşullarının olmadığı zamanlarda önemli ve değerlidir. Savaş ve çatışmaların olduğu ülke ve toplumlarda barış mücadelesini sürdürmek, barışın sözcülüğünü yapmak, bu talebin zeminini olgunlaştırmak en önemli görevlerden birisidir” diye konuştu.

Savaşın AKP-MHP iktidarını ayakta tuttuğunu vurgulayan Duman, “Erdoğan-Bahçeli ittifakı, iktidarını sürdürmek, tahakkümünü derinleştirmek için toplumu kutuplaştırmaktadır. Türkiye, bugün faşizmi kurumsallaştırma süreciyle bu sürece direnen demokrasi güçlerinin mücadelesine sahne olmaktadır. İktidar, akıl ve vicdan dışı uygulamalarıyla, sadece Türkiye halklarının değil Ortadoğu halklarının da geleceğini tehdit eden yaklaşımıyla artık bölgesel ve küresel bir sorun haline gelmiştir” dedi.

AKP iktidarının uygulamalarıyla bölgeyi savaşa hapsettiğini belirten Duman, şöyle konuştu: “Bugün Ortadoğu’da, Irak’ta, Şengal’de, Suriye’de, Rojava’da bölge halklarının IŞİD’e ve onu destekleyen yapılara karşı uzun süredir büyük bedeller ödeyerek sürdürdüğü insanlık mücadelesi aynı zamanda bir demokrasi, özgürlük ve barış mücadelesidir.

Türkiye’de de siyaseti savaş ekseninden çıkaran, barış ve demokrasi zeminine oturtan bir mücadele demokratik siyasetin önde gelen amacıdır. Bölgede ve ülkede barış ortamının geliştirilmesi mücadelesi, bir taraftan toplumsal barışın sağlanabilmesi için yapılması gerekenleri, barış ve özgürlük iradesini sergiler; diğer yandan da bölge barışını hedefler.”

‘BARIŞ MÜCADELESİ İÇİN’

HDP, bileşenleri ve kurumların demokratik siyasetten tasfiye etmek için çabalandığına dikkati çeken Duman, “1 Eylül’de bir kez daha demokratik siyaset konusundaki kararlı duruşumuzu vurguluyoruz. HDP, demokrasi ve barış mücadelesini faşizme ve her türlü adaletsizliğe karşı kararlı bir şekilde sürdürecektir. Barış mücadelesinin toplumsal karşılığının yaratılması, bu talebi ete kemiğe büründürecek imkân ve koşulların oluşturulması için demokratik siyaset alanında elinden gelen her şeyi yapacaktır” ifadelerini kullandı.

MİTİNGE BULDAN KATILACAK

1 Eylül Perşembe günü Musa Anter Parkı’nda düzenlenecek olan mitinge HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, bölge milletvekilleri katılacak. Mitingde Koma Sorjiyan ve Azad Bedran da sahne alacak.

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