HDP'den Van TSO seçimleriyle ilgili açıklama

Van TSO seçimleri yaklaşırken adaylar bir birleriyle kıyasıya yarışa girdi. Mayıs ayında oda başkanlığına adaylığını açıklayan Celal Yalvaç, HDP'nin üye kayıt standını ziyaret ederek, 'Ben Van TSO'da tüm onurlu, iddeolojik, dürüst ve yurtsever HDP'lilerin Adayıyım' çıkışını yapmıştı.

HDP Van: Celal Yalvaç bizim adayımız değil

Van TSO Başkan Adayı Celal Yalvaç'ın HDP'nin adayı olmasını söylemesi üzerine HDP Van İl Örgütü sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak Yalvaç'ın HDP'nin adayı olmadığını açıkladı.

HDP'den yapılan açıklamada;"Aday olduğunu açıklayan Celal Yalvaç'ın çeşitli zamanlarda yaptığı paylaşımlarla partimizin adayı olduğunu iddia etmiştir. Partimizin Yalvaç'ı desteklediği doğru değildir. Üyelerimiz ve gönüldaşlarımız üzerinden kimse kişisel hesaplar yapmamalıdır. Partililerimizi kişisel hesaplarına kimse istismar etmemelidir. TSO seçimlerinde herkesin deneyimi ve tecrübeyi gözeterek seçimi yapacağına inanıyoruz"ifadelerine yer verildi.

Yalvaç, "İfade özgürlüğünü siz mi getireceksiniz?"

Van TSO Başkan Adayı Celal Yalvaç, HDP'nin engellemesi ve açıklamasına karşı sosyal medya hesabından çok sert sözlerle HDP Van İl Örgütünü eleştirdi.

Kendisiyle ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yapan HDP van İl Örgütünün cevap hakkını elinden aldığını belirten Yalvaç, sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı:

"Bakın HDP benimle ilgili bir açıklama yapmıştı. Ben cevap yazmayayım diye hemen benim cevap hakkımı engellemişler. Hani demokrasi, hani ifade özgürlüğünü esas alan Van HDP il yönetimi? Beni Twittir hesabından engellemiş Ne kadar saldırırlarsa saldırsınlar umrumda değil.Yürekleri, inançları varsa gelsinler karşılıklı konuşalım. Öyle hakımda twit atıp arkasından beni engelliyorlarsa demekki politik bilgi birikimleri yetmiyor bu süreci kaldırmaya yönetmeye..iradeleri zayıftır.. Buradan HDP Yönetimine sesleniyorum. Siz twit üzerinden benimle ilgili bir açıklama yapıyorsunuz ve hemen arkasından cevap hakkımı engelemek için beni engelliyorsunuz. Yani siz mi demokrasi ve ifade özgürlüğünü getireceksiniz kurdistana öylemi vay mala mıne. Ha birde zaten ben illaki Van TSO'ya başkan olmak için bu yola çıkmadım. Asıl çıkış nedenim bunların kirli oyunlarını teşhir etmek bunlara bu halkın değerlerini kirli adamlara kulandırtmamaktır. Ben sonuna kadar da bunları teşhir edeceğim hiç merak etmesinler" Van Hakimiyet