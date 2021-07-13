Haziran ayında Van'da 532 konut satıldı

Türkiye genelinde Haziran ayında 134 bin 731 konut satılırken, Van'da ise Haziran ayı itibariyle 532 konutun satışı yapıldı.

GENEL 13.07.2021, 09:57
Haziran ayında Van'da 532 konut satıldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Van Bölge Müdürlüğü verilerine göre Van'da 2021 Haziran ayı itibariyle 532 konut satılarak el değiştirdi.

TÜİK Van Bölge Müdürlüğü'ne bağlı illerden Muş'ta 172 konut, Bitlis'te 180 konut ve Hakkâri'de 12 konut satış sonucu el değiştirdi.

TÜRKİYE GENELİNDE HAZİRAN AYINDA 134 BİN 731 KONUT SATILDI

Türkiye genelinde konut satışları Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %29,1 azalarak 134 bin 731 oldu. Konut satışlarında İstanbul 25 bin 833 konut satışı ve %19,2 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u 13 bin 401 konut satışı ve %9,9 pay ile Ankara, 7 bin 522 konut satışı ve %5,6 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının en az olduğu iller sırasıyla 12 konut ile Hakkari, 32 konut ile Ardahan ve 64 konut ile Bayburt oldu.

İPOTEKLİ KONUT SATIŞLARI HAZİRAN AYINDA 28 BİN 878 OLARAK GERÇEKLEŞTİ

Türkiye genelinde Haziran ayında ipotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %71,5 azalış göstererek 28 bin 878 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı %21,4 olarak gerçekleşti. İpotekli satışlarda İstanbul 6 bin 217 konut satışı ve %21,5 pay ile ilk sırada yer aldı. İpotekli konut satışının en az olduğu il 2 konut ile Hakkari oldu.

İKİNCİ EL KONUT SATIŞLARINDA 94 BİN 639 KONUT EL DEĞİŞTİRDİ

Türkiye genelinde ikinci el konut satışları Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %28,0 azalış göstererek 94 bin 639 oldu. İkinci el konut satışlarında İstanbul 19 bin 61 konut satışı ve %20,1 pay ile ilk sırada yer aldı. İstanbul'daki toplam konut satışları içinde ikinci el satışların payı %73,8 oldu. İkinci el konut satışlarında Ankara 10 bin 754 konut satışı ile ikinci sırada yer alırken, Ankara'yı 5 bin 394 konut satışı ile İzmir izledi.

KONUT SATIŞLARI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİNDE %11,5 AZALDI

Ocak-Haziran döneminde konut satışları bir önceki yılın aynı dönemine göre %11,5 azalışla 552 bin 810 olarak gerçekleşirken ipotekli konut satışı %60,9 azalışla 104 bin 168, diğer satış türleri ise %25,2 artışla 448 bin 642 oldu. Bu dönemde ilk defa satılan konutlar %15,1 azalışla 167 bin 878, ikinci el konut satışları %9,9 azalışla 384 bin 932 olarak gerçekleşti.

YABANCILARA HAZİRAN AYINDA 4 BİN 748 KONUT SATIŞI GERÇEKLEŞTİ

Yabancılara yapılan konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %185,3 artarak 4 bin 748 oldu. Yabancılara yapılan konut satışlarında, Haziran ayında ilk sırayı 2 bin 257 konut satışı ile İstanbul aldı. İstanbul'u sırasıyla 906 konut satışı ile Antalya, 300 konut satışı ile Ankara, 221 konut satışı ile Mersin ve 148 konut satışı ile Bursa izledi.

Van Bölge Gazetesi

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