Haziran ayı meclis toplantısı Vali Balcı, başkanlığında yapıldı

Van Büyükşehir Belediyesi Haziran Ayı olağan meclis toplantısı, Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Dr. Ozan Balcı başkanlığında yapıldı.

GENEL 15.06.2022, 15:32
Haziran ayı meclis toplantısı Vali Balcı, başkanlığında yapıldı

Büyükşehir Belediyesi Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen meclis toplantısına, Vali Dr. Ozan Balcı’nın yanı sıra Genel Sekreter Mehmet Fatih Çelikel, Van Su ve Kanalizasyon genel Müdürü Ülker Cem Kaplan, Genel Sekreter Yardımcısı Nihat Arpa, Başkan Danışmanları Emre Güray ve Sinan Hakan ile ilgili daire başkanları katıldı.

20 gündem maddesinin görüşüldüğü toplantıda, İl genelinde sokak hayvanlarının ıslahı, kısırlaştırılması, aşılanması, işaretlenmesi, tedavisi ve rehabilitasyonunun yapılması amacıyla kurulacak olan ‘Van İli Sahipsiz Hayvanları Koruma Birliği’ne üye olunması, Başkale Kaymakamlık hizmet binasının yapım işi için Yatırım İzleme ve Koordinasyon (YİKOB) Başkanlığı ile Büyükşehir Belediyesi arasında ‘Ortak Hizmet Projesi’nin gerçekleştirilmesi talebi,

Büyükşehir Belediyesi ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında il genelindeki okulların sosyal, sanatsal ve spor (Basketbol, Futbol, Voleybol, Spor, drama) ve her türlü kurs, gezi  faaliyetlerinin ulaşım, iaşesi ve  yapılacak olan  sosyal faaliyetlerin sonucunda ödüllerin verilmesi, araç ve personel temini kapsamında ‘Ortak Hizmet Projesi’nin gerçekleştirilmesi, Büyükşehir Belediyesi ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında diyabet hastası çocukların yaşam koşullarının kolaylaştırılması, rahat bir şekilde eğitimlerini sürdürmeleri, öğrencilerin takibi ve tedavilerine yardımcı olunması ve bu kapsamda şeker ölçer sensör alımı ‘Sensör Hizmet Projesi’ ile ilgili ortak hizmet projesinin gerçekleştirilmesi, Büyükşehir Belediyesi ile İl Sağlık Müdürlüğü arasında Kadın sağlık hizmeti, İlk yardım, Doğum koçluğu hizmet projeleri kapsamında ‘Ortak Hizmet Projesi’nin gerçekleştirilmesi, Vatandaşlarımıza yönelik sosyal destek hizmetlerinin daha etkin bir şekilde yürütülmesini için Van Büyükşehir Belediyesi ile Gürpınar, Edremit, Bahçesaray, Çaldıran, Tuşba, Çatak ve Gevaş Kaymakamlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları arasında ‘Aile Destek Merkezi (ADEM) Ortak Hizmet Projesi’nin gerçekleştirilmesi,

Büyükşehir Belediyesi ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü arasında bitkisel ve hayvansal konuları içeren 29 adet proje ile ilgili ‘Ortak Hizmet Projesi’nin gerçekleştirilmesi, Büyükşehir Belediyesi ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü arasında gençlerin kötü alışkanlıklardan uzaklaştırılarak sportif faaliyetlere yönlendirilmesi, topluma sağlıklı bireyler olarak yetiştirilmesi amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında; yaz spor okulları, gençlik merkezi yaz spor etkinlikleri bisiklet faaliyeti, mahalleler arası spor müsabakaları organizasyonu, semt sahalarının yapımı, ulaşımın sağlanması, Van denizi su sporları festivali faaliyetleri ile ilgili  ‘Ortak Hizmet Projesi’nin gerçekleştirilmesi, Büyükşehir Belediyesi ile Van Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü arasında ilimiz

“Sosyal Risk Haritasının” hazırlanması kapsamında Şehit ve Gazi ailelerine yönelik sosyal ve kültürel faaliyetlerin yapılabilmesi, sağlık nedeniyle başka bir ile sevk edilen ve ekonomik yoksunluk yaşayan ailelere barınma, iaşe gibi desteklerin sağlanması ve Çocuk Esirgeme Kurumunda kalan; ancak 18 yaşını doldurması gerekçesiyle bakım hizmeti sonlandırılan çocuklara yönelik geçici barınma ve ekonomik desteğin sağlanması için ‘Ortak Hizmet Projesi’nin gerçekleştirilmesi, Büyükşehir Belediyesi ile Van İl Müftülüğü arasında Camiiler ve din görevliler haftası, Mevlid-i Nebi Haftası, dini, milli bayram gün ve gecelerinde, Ramazan ayı iftar programları,

Yaz Kur’an Kursları, gençlere, engellilere, madde bağımlılarına yönelik çalışmaları, kültürel geziler ve 4-6 Yaş Kur’an ve hafızlık kurslarının yapımı onarımı ve yaygınlaştırılması, ihtiyaç odaklı yatılı Kur’an kursların iaşeleri, tadilatı ve temizliği ile ilgili ‘Ortak Hizmet Projesi’nin gerçekleştirilmesi, Su Kanalizasyon Alt Yapı Projesi (SUKAP) kapsamında, Gürpınar, Muradiye, Saray, ilçeleri Atıksu  Arıtma  Tesisi  İnşaatı  yapım  işi, Muradiye  ilçesi Atıksu  Arıtma  Tesisi  İnşaatı  yapım işi ile Edremit ilçesi Kanalizasyon İnşaatı yapım işi için Van Su ve Kanalizasyon İdaresinin (VASKİ) İller Bankası A.Ş’den ek kredi kullanılması talebi ile İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi gibi konular konuşuldu.  Toplantıda görüşülen bazı konular karara bağlanırken, diğer konular ise ilgili komisyonlara havale edildi.

Yorumlar (1)
Her yerde temizlik ihtiyacı var. 21 saat önce
Çarşının tamamında, mahallelerin tamamında, tokilerin tamamında, parkların tamamında, kanalların tamamında, cadde ve sokakların tamamında, şehrin tamamında süreklilik gösteren titiz ve detaylı temizlikler yapılmalı sayın valimiz. Şehrimizin yıllardır en çok yakındığı bu problem bir türlü çözülmedi. Bütün belediyeler, karayolları, dsi, temizlik müdürlükleri, park ve bahçeler müdürlükleri Allah rızası için bütün personelleriyle, bütün araçlarıyla 365 gün şehrin her yanında temizlikle ilgilensin efendim. Siz şehrimize yeni teşrif ettiniz. Bu sorunu Van'ın gündeminden sizin çıkarmanızı saygılarımızla talep ediyoruz.
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