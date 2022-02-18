Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, Van’da gençlerle bir araya geldi

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, çeşitli programlara katılmak üzere Van’a geldi. Gürcan, bir otelde düzenlenen ‘‘Genç MÜSİAD İş Dünyası Buluşması’ programı kapsamında kentteki genç gençlerle bir araya geldi.

Programa Ak Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, Van Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Takva, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve genç girişimciler katıldı.

‘Üreten ve ihraç eden bir ülke konumundayız’

Türkiye’nin 229 ülkeye ihracat yaptığını dile getiren Gürcan, “Birçok medeniyetin izlerini taşıyan, eşsiz doğa güzellikleri olan, verimli bereketli topraklara sahip kadim şehrimiz Van’da bugün sizlerle olmaktan duyduğum mutluluğu ifade etmek istiyorum.

Siz gençlerimiz için sağladığımız desteklerden de bahsedeceğim. Değerli gençler, sizler dünyayı yakından takip ediyorsunuz ve güncel gelişmelere hakimsiniz.

Ülkemizin son 20 yılda gerçekleştirdiği atılım sayesinde küresel ekonomiden aldığımız pay artarken dünya siyasetinde de daha fazla söz sahibi olduk. Bu süreçte ülkemizin kalkınmasına dinamik girişimcilerimizin de çok önemli payı olmuştur. Bugün 229 ülkeye ihracat yapan bir ülke durumuna geldik ve ürün yelpazemiz çok geniş bir vaziyette. Üreten ve ihraç eden bir ülke konumundayız. Dünya ekonomisinde yerimizi yükseltmek konusunda kararlıyız” dedi.

‘Tüm imkanlarımızı gençler için seferber ettik’

Gürcan, gençler için yaptıkları çalışmalara da değinerek, “Bunlar kadar önemli olan da iş ahlakı ve değerliliktir. Bu değerlerin gençlerimize aktarılması noktasında Genç MÜSİAD olarak da çok önemli bir görevi yerine getiriyorsunuz. 2002 yılından bu yana dünya çapında 4 bin 500’ü aşan üyemiz ile eğitim, tecrübe ve bilgi paylaşımı fuarlar, yayınlar, istişare toplantıları, sosyal aktiviteler ile daha sayamadığım nice hizmetleri gençlerimize Genç MÜSİAD olarak sunuyorsunuz. Sizlere canı gönülden teşekkür ediyorum.

Sizler bu milletin geleceği ve onurusunuz. Ecdadımızdan aldığımız kutlu mirası geleceğe taşıyacak sizlersiniz. Bizler gençlerimize daima inandık ve güvendik. Tüm imkanlarımızı gençlerimizi hayatın her alanında dahil olmaları için seferber ettik. Özellikle sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde gençlerimizle olan tüm çalışmalarda karar alma süreçlerinde gençlerimizin daha fazla yer alması için adımlar attık” diye konuştu.