Hazine ve Maliye Bakan Yardımcılığına Murat Zaman atandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile atama kararları Resmi Gazete'de yayınlandı.

HAZİNE VE MALİYE BAKAN YARDIMCILIĞINA ATAMA

Karara göre; Hazine ve Maliye Bakan Yardımcılığına, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3'üncü maddelerine gereğince Murat Zaman atandı.

VERGİ DENETİM KURULU BAŞKANI GÖREVDEN ALINDI

Karara göre; Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Başkanı Necmi Keskinsoy, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 4'üncü maddesi gereğince görevden alındı.

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