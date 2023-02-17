Hatay'da enkaz altındaki Mustafa, depremin 261'inci saatte sağ çıkarıldı

Kentte yıkılan binanın enkazında kalan genç adam, kurtulur kurtulmaz hatırladığı ilk numarayı arayarak, ailesine müjdeli haberi verdi. O anlar kamerada.

GENEL 17.02.2023, 11:08
Hatay'da enkaz altındaki Mustafa, depremin 261'inci saatte sağ çıkarıldı

Asrın afetinde 12 gün geride kaldı...

Yaşanan acı felaket tazeliğini korurken, gelen mucizevi kurtuluşlar milyonlara teselli oldu.

Kahramanmaraş merkezli 2 şiddetli deprem 11 ilde hissedilerek büyük enkaza yol açtı.

Sarsıntı Kahramanmaraş'ın yanı sıra Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Malatya, Şanlıurfa, Adıyaman, Elazığ ve Hatay'da da yıkıma sebep oldu.

İlk andan itibaren arama-kurtara ekipleri canla başla bir mücadele ortaya koydu. Öte yandan yurdun dört bir yanından gönüllüler de afet bölgesine gitmek için yola çıktı.

Depremzedelerin yaralarının sarılması için sahada hummalı çalışmalar yürütülürken, ekiplerin enkaz altındaki bir cana daha ulaşma mücadelesi sürüyor.

2 mucizevi kurtuluş daha...
Güzel bir haber ise depremin vurduğu Hatay'dan 261'inci saatte geldi.

Odabaşı Mahallesi'ndeki özel hastanenin enkazında çalışma yürüten ekipler, iki kişinin canlı olduğunu tespit etti.

Özel harekat polislerinin de yer aldığı yoğun çalışmanın ardından 26 yaşındaki Mehmet Ali Şakiroğlu ve 34 yaşındaki Mustafa Avcı'ya ulaşıldı.

Hatay'da enkaz altındaki Mustafa, depremin 261'inci saatte sağ çıkarıldı.

Kurtulduğunu kendisi haber verdi
Ekipler, Şakiroğlu ile Avcı'yı enkazdan depremin 10'uncu gününde sağ çıkardı ve sağlık ekiplerine teslim ederek hastaneye kaldırıldı.

Hatay Sahra Hastanesi'nde ilk müdahalesi yapılan Mustafa Avcı, bir görevlinin yardımıyla kardeşiyle telefonla konuştu.

Kardeşine ailesini soran Avcı, "Hepsi kurtuldu mu, Nazlı? Birazcık da olsa seslerini duyayım." dedi.

Müjdeli haber binlerce vatandaşa adeta nefes oldu. Haberi alan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da, hastaneye giderek depremzedeyi ve ailesini ziyaret etti.

Hatay'da enkaz altındaki Mustafa, depremin 261'inci saatte sağ çıkarıldı.

O anları paylaştı
Burada, Avcı'nın ailesiyle ilk kez telefonda görüştüğü anlara şahit olan Koca, o anları sosyal medya hesabından paylaşarak şu notu düştü:

Hatay’da enkaz altından 261’inci saatte, bu gece kurtarılan Mustafa, tıbbi müdahalenin ardından ilk olarak, telefon numarasını hatırladığı bir yakınını aradı. Kardeşimiz Mustafa’yı bu kadar iyi görmekten çok mutluyuz.

"Bütün arkadaşlarımız seferber durumdalar"
Daha sonra aileyle bir araya gelen Fahrettin Koca, acıların büyük olduğunu belirterek, "Bu acımızı şimdilik içimize gömüyoruz, yeni canlarımızı kurtarmak için. Bütün arkadaşlarımız seferber durumdalar. Rabbim benzer felaketleri milletimize bir daha yaşatmasın inşallah. Bir ve beraber oldukça bütün zorlukların üstesinden geleceğimizi biliyoruz. Bundan hiç şüphe yok." diye konuştu.

"Çocuğumu bana geri verdiniz"
Bakan Koca'nın elini öpmesine izin vermeyen baba Avcı, teşekkür ederek, "Allah razı olsun sizlerden, çocuğumu bana geri verdiniz." dedi.

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