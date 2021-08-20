Hangi kaymakam nereye atandı? İşte Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan Kararname ile 624 mülki idare amirinin yeri değişti. Peki hangi kaymakam nereye atandı?

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile bulundukları yerlerde görev sürelerini tamamlayan, hizmet ve mazeretleri gereğince kararname kapsamına alınan 624 mülki idare amirinin görev yerleri değiştirildi. Atamalar, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2. ve 3. maddeleri gereğince yapıldı.

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