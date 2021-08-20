Hangi kaymakam nereye atandı? İşte Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan Kararname ile 624 mülki idare amirinin yeri değişti. Peki hangi kaymakam nereye atandı?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan Kararname ile 624 mülki idare amirinin yeri değişti. Peki hangi kaymakam nereye atandı?
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