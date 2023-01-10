Van Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Necdet Takva'nın girişimleri sonrası Van'a kazandırılan Halkbank Van Bölge Müdürlüğü, önümüzdeki günlerde Van halkına hizmet vermeye başlayacak. Geçtiğimiz aylarda Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nde (TOBB) gerçekleşen Finansmana Erişim İstişare Toplantısı'na katılan Van TSO Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Takva, Halkbank Bölge Müdürlüğü'nün Van için önemini anlatarak, Halkbank Van Bölge Müdürlüğü'nün Van'a kazandırılmasını sağlamıştı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nde (TOBB) gerçekleşen Finansmana Erişim İstişare Toplantısı sonrası Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank Genel Müdürleri ile görüşen Başkan Necdet Takva, Van'da bankacılık sektöründe yaşanan sorunları iletmişti. Halkbank Bölge Müdürlüğü'nün Van'da kurulmasını talep eden ve gerek kent gerekse bölge için önemine vurgu yapan Van TSO Başkanı Takva'nın bu talebi, alınan yönetimi kurulu kararı sonrası karara bağlanmıştı.

Başkan Takva'nın girişimleri sonrası Van'a kazandırılan Halkbank Van Bölge Müdürlüğü açılış için gün sayıyor. Halkbank Van Bölge Müdürlüğü, önümüzdeki günlerde Van halkına hizmet vermeye başlayacak. İpekyolu Caddesi üzerindeki Şabaniye bulvarında Van halkına hizmet verecek olan Halkbank Van Bölge Müdürlüğü, Van ve bölge için büyük önem arz ediyor. Van TSO Başkanı Necdet Takva, Halkbank Van Bölge Müdürlüğü'nün Van'a kazandırılmasıyla ilgi yaptığı açıklamada, tacirlere, sanayicilere ve esnafa hayırlı olması dileğinde bulundu.

Van Bölge Gazetesi