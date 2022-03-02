Halk elektrik zammından kimi sorumlu tutuyor: Yüzde 69'a göre sorumlu belli!
Elektrik zamlarından hükümeti sorumlu tutanların oranı yüzde 69,3 olarak tespit edilirken; zamlardan sonra hükümete güveninin kalmadığını söyleyenler yüzde 46,1 ve güveninin azaldığını söyleyenlerin oranı ise yüzde 26,3 olarak ölçüldü.
MetroPOLL Araştırma şirketi, savaşa rağmen vatandaşın en önemli gündem maddelerinden biri olan elektrik zamlarını yine halka sordu. Araştırmada elektrik zamlarından kimin sorumlu olduğu sorusu yöneltildi. İşte yanıtlar...
Soruya verilen yanıtlara göre vatandaş zamlardan yüzde 69,3 oranında hükümeti, yüzde 3,7 oranında elektrik dağıtım şirketlerini, yüzde 2,2 özelleştirme politikasını, yüzde 1,8 oranında muhalefet partilerini, yüzde 1,6 oranında dış güçleri sorumlu tutuyor.
MetroPOLL vatandaşa sordu: Elektrik zamlarından kim sorumlu? Zamlardan sonra hükümete duyulan güven ne oranda?
Araştırmada halka, elektrik zamlarından sonra hükümete duydukları güven de soruldu.Zamlardan sonra 'güvenim kalmadı' diyenler yüzde 46,1 oranında tespit edildi.'Güvenim azaldı' diyenlerin oranı 26,6 olurken, 'Güvenim arttı' diyenlerin oranı 2,6 olarak kayda geçti.'Değişmedi' diyenlerin oranı ise 23,1 olarak ölçüldü.
Sondakika
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|Takımlar
|O
|P
|1. Sakaryaspor
|27
|59
|2. 1461 Trabzon FK
|27
|55
|3. Bodrumspor
|27
|53
|4. Sivas Belediyespor
|27
|49
|5. Silahtaroğlu Vanspor FK
|27
|49
|6. An Zentrum Bayburt Özel İdarespor
|27
|46
|7. Somaspor
|27
|45
|8. Afjet Afyonspor
|27
|44
|9. Çorum FK
|27
|44
|10. İnegölspor
|27
|38
|11. Ankaraspor
|27
|37
|12. Etimesgut Belediyespor
|27
|36
|13. Serik Belediyespor
|27
|31
|14. Diyarbekirspor
|27
|29
|15. Adıyaman FK
|27
|29
|16. Sarıyer
|27
|28
|17. Turgutluspor
|27
|28
|18. Ergene Velimeşespor
|27
|18
|19. Kahramanmaraşspor
|27
|16
|20. Niğde Anadolu FK
|27
|14
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|27
|66
|2. Konyaspor
|27
|49
|3. Başakşehir
|27
|46
|4. Fenerbahçe
|27
|46
|5. Adana Demirspor
|27
|45
|6. Beşiktaş
|27
|44
|7. Alanyaspor
|27
|43
|8. Hatayspor
|27
|42
|9. Karagümrük
|27
|39
|10. Kayserispor
|27
|38
|11. Gaziantep FK
|27
|36
|12. Galatasaray
|27
|35
|13. Sivasspor
|27
|34
|14. Antalyaspor
|27
|32
|15. Kasımpaşa
|27
|29
|16. Giresunspor
|27
|29
|17. Göztepe
|27
|27
|18. Altay
|27
|25
|19. Rizespor
|27
|23
|20. Ö.K Yeni Malatya
|27
|17
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|26
|55
|2. Ümraniye
|26
|52
|3. Bandırmaspor
|26
|46
|4. Erzurumspor
|26
|44
|5. İstanbulspor
|25
|43
|6. Eyüpspor
|25
|42
|7. Samsunspor
|25
|39
|8. Manisa Futbol Kulübü
|26
|36
|9. Adanaspor
|26
|34
|10. Boluspor
|24
|34
|11. Keçiörengücü
|25
|34
|12. Gençlerbirliği
|26
|33
|13. Tuzlaspor
|24
|31
|14. Kocaelispor
|25
|29
|15. Menemen Belediyespor
|26
|29
|16. Denizlispor
|26
|27
|17. Altınordu
|26
|25
|18. Bursaspor
|24
|24
|19. Balıkesirspor
|25
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|27
|66
|2. Liverpool
|26
|60
|3. Chelsea
|25
|50
|4. M. United
|27
|47
|5. West Ham United
|27
|45
|6. Arsenal
|24
|45
|7. Tottenham
|25
|42
|8. Wolverhampton Wanderers
|26
|40
|9. Southampton
|26
|35
|10. Brighton
|26
|33
|11. Crystal Palace
|27
|30
|12. Leicester City
|24
|30
|13. Aston Villa
|25
|30
|14. Newcastle
|25
|25
|15. Brentford
|27
|24
|16. Leeds United
|26
|23
|17. Everton
|24
|22
|18. Burnley
|25
|21
|19. Watford
|26
|19
|20. Norwich City
|26
|17