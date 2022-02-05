Hakkarililer sokağa döküldü! Elektrik faturaları protesto edildi
Hakkari’de yüksek gelen elektrik faturaları protesto edildi.
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, çok sayıda kişi elektriğe gelen yüksek zamları protesto etmek için sokağa çıktı. Vatandaşlar, ‘Kahrolsun Tedaş, istifa Tedaş’ sloganları attı. Binlerce kişi ‘Kahrolsun TEDAŞ, istifa TEDAŞ’ sloganlarıyla VEDAŞ bürosuna kadar yürüdü.
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