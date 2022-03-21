Hakkari'de nevruz coşku ile kutlandı
Halkların Demokratik Partisi (HDP) Hakkari İl Örgütü tarafından düzenlenen nevruz etkinliği büyük bir coşku ile kutlandı.
Tekser Mahallesi'ndeki eski otogarda yapılan nevruz kutlamasına; HDP Hakkari Milletvekili Sait Dede, görevden alınan eski Van Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mustafa Avcı ve Hakkari Belediye Eşbaşkanı Cihan Karaman, HDP İl Eşbaşkanları Lokman Özdemir ve Hümeyra Armut, KESK, DİSK, İHD, ÖHD Hakkari temsilcileri, kentin kanaat önderleri, HDP il ilçe yöneticileri ve vatandaşlar katıldı.
Nevruz alanına gelen Hakkari İl Emniyet Müdürü Salavat Mete Pınar ve beraberindeki emniyet müdür yardımcıları, vatandaşlarla sohbet ederek nevruz bayramını kutladı. Çocukları kucaklayarak seven Müdür Pınar, onlara pamuk şeker dağıttı. Sevinçleri gözlerinde okunan çocuklar ise Pınar ile birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.
Nevruz ateşinin yakılmasının ardından binlerce kişi canlı müzik eşliğinde halay çekip eğlendi.
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