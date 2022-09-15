GSB Van'da 15 personel alımı yapacak! İşte başvuru şartları

GSB Van personel alımı başvuru şartları

Van Gençlik Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı KYK yurtlarında çalışmak üzere başvuru yapacak adaylardan aşağıdaki şartlar aranacak:

T.C. vatandaşı olmak,

Kuruma kayıtlı olmak,

19 yaşından gün almış olmak,

Emekli ve malul aylığı almamak,

Öğrenci olmamak (açık öğretim hariç),

SGK'lı olmamak (isteğe bağlı ve tarımsal faal. hariç)

TYP'de süresi dolanlar (27.09.2017 tarihinden itibaren 9 ay TYP'den faydalananlar programa katılamazlar), aynı yıl içinde başlayan programa aynı adreste oturan birden fazla kişiler, hane geliri net asgari ücretin (1,5) bir buçuk katını aşanlar, TYP yönetmeliği ve TYP genelgesine göre uygun şartları taşımayanlar programa katılamazlar.

GSB personel alımı başvurusu nasıl yapılacak?

Adaylar başvurularını, 15-19 Eylül 2022 tarihlerinde e- devlet, alo 170 ve e-şube üzerinden yapılacak.

Başvuru tarihleri: 15-19 Eylül 2022

TYP No: 308194

Seçim yöntemi: Noter kurası

Kura tarihi: 22.09.2022 10:00 - 22.09.2022 17:00

Seçim yeri: Nur Tatar Spor Salonu - TOKİ Yolu Üzeri Edremit/Van

İş başlangıç tarihi: 03.10.2022

İş bitiş tarihi: 28.02.2023

Havadis