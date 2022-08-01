Gözler kritik kabine toplantısında! Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeleri verecek

Kabine yarın yoğun gündemle yarın toplanıyor. Masada milyonlarca kişinin merakla beklediği konular yer alıyor.

Beştepe'deki toplantıya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlık edecek.

Tahıl sevkiyatına ilişkin gelişmeler ele alınacak

Rusya ile Ukrayna arasında Türkiye’de imzalan tahıl sevkiyatı anlaşması ile ilgili son durum değerlendirilecek. İki ülke arasında ateşkesin sağlanması için atılabilecek adımlar da görüşülecek.

81 ilde konut projesinin detayları görüşülecek

Ekonomideki gelişmeler de masada olan başlıklar arasında.

Enflasyonla mücadelede atılan adımların etkisi ele alınacak. Dar gelirli vatandaşlara yönelik yürütülen çalışmalar değerlendirilecek.

81 ilde yapılacak 150 bin sosyal konut projesinin ayrıntılarının da gündeme gelmesi bekleniyor.

Kredi kartı ve kart borçları için 3 formül

Yeni düzenleme birçok kredi kartı ve kredi borçları nedeni ile takibe düşen vatandaşları yakından ilgilendirirken, Takibe düşen kart borcu için ise 3 formül öne çıkıyor: Borç öteleme, yapılandırma, takip süresini uzatma.

Koronavirüste son rakamlar gözden geçirilecek

Koronavirüs salgınında artan vaka sayıları da kabine gündeminde olacak.

Vaka sayılarının hastanelere yatış oranına etkisinin yanı sıra aşılamadaki son rakamlar gözden geçirilecek.

Terörle mücadelenin yanı sıra Ege ve Akdeniz’de yaşanan gelişmeler de görüşülecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan alınan kararları duyuracak

Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan millete sesleniş konuşması yapacak.

İnternethaber