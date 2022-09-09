Gözler 13 Eylül'de! Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal konut projesinin detaylarını açıkladı

Yüksek kiralar ve bankaların faiz oranları nedeniyle ev sahibi olamayan vatandaşlara ev alma imkanı sağlayacak konut projesiyle ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan son dakika açıklaması geldi. İşte Erdoğan'ın 13 Eylül'de açıklayacağı sosyal konut projesindeki yeni ayrıntılar...

Balkan turu sonrası gazetecilere konuşan Erdoğan şunları söyledi:

"EV SAHİBİ OLABİLME KOLAYLIĞI SUNUYORUZ"

'Bu kampanyanın vatandaşımızı çok çok olumlu istikamette etkileyeceğine inanıyoruz. Burada sadece konut değil, aynı şekilde arsa projemiz var. 250 bin konut, 100 bin altyapılı konut arsası içeriyor. İcabında vatandaş “ben kendim yapacağım” diyorsa, onlara da “buyur kardeşim, 100 bin arsa var, kendin de yapabilirsin” diyoruz.

'KENDİ İŞİNİ KURMA İMKANI'

Ayrıca 10 bin sanayi sitesiyle vatandaşımıza kendi işini kurma imkanı da sağlanacak.

'ÖZEL KONTENJANLAR OLACAK'

Gençler, emekliler, engelliler, şehit yakınları ve gazilere yönelik özel kontenjanlar olacak. Vatandaşlarımıza böylece ev sahibi olabilme kolaylığı sunuyoruz. Bunlarla birlikte inanıyoruz ki yüksek kira bedeli almak suretiyle korsanlık yapanlar da burada en büyük darbeyi yiyeceklerdir.'

BAKAN KURUM DUYURDU: BU İLK KEZ OLACAK

Bakan Kurum resmi Twitter hesabı üzerinden 'sosyal konut projesi' hakkında bir paylaşımda bulundu.

Kurum paylaşımında, sosyal konut projesinde ilk kez gençlere de özel kontenjan ayrıldığını açıklayarak, "Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde, ilk kez gençlerimize özel kontenjan ayırıyoruz." dedi

Bakan Kurum resmi Twitter hesabı üzerinden 'sosyal konut projesi' hakkında bir paylaşımda bulundu.

Kurum paylaşımında, sosyal konut projesinde ilk kez gençlere de özel kontenjan ayrıldığını açıklayarak, "Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde, ilk kez gençlerimize özel kontenjan ayırıyoruz." dedi

SOSYAL KONUTTA GELİR LİMİTİ NE KADAR?

Proje kapsamında İstanbul'da geliri 16 bin, diğer illerde ise 14 bin liranın altında olanlar ev sahibi olabilmek için TOKİ'ye başvuru yapabilecek.

SOSYAL KONUTTA AYLIK TAKSİTLER NE KADAR OLACAK?

Konutların aylık taksitlerinin asgari ücretlilerin ödeyebileceği bir tutar olacağını belirten Kurum, “Ödemelerin toplam hane gelirinin yüzde 30'unu aşmaması gerekiyor" dedi.

Bakan Kurum'un açıkladığı hane halkının gelirinin yüzde 30'u sınırı dikkate alındığında İstanbul'da ödenecek en yüksek aylık taksit 4.800-9.600 TL, diğer illerde ise 4.200-8.400 TL olacak.

(Gelir limiti şartının bir kişinin mi yoksa 2 kişinin gelirini mi kapsadığı daha tam belli olmadığı için hesaplamada İstanbul için hane halkı geliri 16 bin TL için 4.800 TL'lik taksit karı-kocanın en üst limitten maaş aldığı durumda ise hane geliri 32 bin TL olacağı için 9600 TL hesaplanmıştır)

En düşük taksit tutarı asgari ücrete göre hesaplanırsa da ailede tek çalışan varsa 1650 TL iki çalışan varsa 3300 TL olacak.

SOSYAL KONUT PROJESİ HANGİ İLLERDE OLACAK?

Sosyal konut projesinin 81 ilde hayata geçirilecek.

SOSYAL KONUT BAŞVURUDA YAŞ SINIRI VAR MI?

30 yaş altı gençlere yaklaşık yüzde 20 kontenjan ayrılacak. Yaş skalası ve bir oran belirlenecek.

Yeni evliler diye değil "gençler" diye bir kategori olacak.

SOSYAL KONUTTA KAÇ AYLIK VADE OLACAK?

240 aya kadar da vade imkânı olacak.

SOSYAL KONUT PROJESİNDE EVLER NASIL OLACAK?

Yerel ve yatay mimari ile inşa edilecek evler, sıfır atık projesine uyumlu olacak.

Enerji verimliliği de ön plana çıkarılacak. Projede, iklim dostu malzemeler kullanılacak.

PROJEDE SADECE KONUTLAR MI OLACAK?

Sosyal Konut projesinde konut, konut arsası ve sanayi siteleri olacak.

Konut projesine giremeyenler, arsaya başvurup kendi evlerini yapabilecek.

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