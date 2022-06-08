Gezer Ailesinden Taziye Teşekkürü

Babamız ALİ GEZER'in vefatından dolayı, taziyemize katılan derdimizi dert edinen acımızı paylaşan bu acılı günümüzde tesellilerini eksik etmeyen dost ve akrabalarımız başta olmak üzere Hakkari, Yüksekova, Başkale ve çevre il ve ilçelerden yurdun her tarafından arayan, gelen, SMS atan siyasi parti liderlerine, çalışanlarına, sivil toplum kuruluşlarına, mülki idare amirlerine, sendika başkanlarına, esnaflara, babamızın acısını bizimle paylaşan herkese sonsuz teşekkürlerimizi sunarız . Allah eksikliğinizi vermesin.

GEZER ailesi adına BEDİRHAN GEZER