Genel Sekreter Çelikel restore edilen Tekel binasını gezdi

Van’da Cumhuriyet döneminin ilk yapılarından olan eski Tekel binasında yapılan restorasyon çalışmaları tamamlandı. Yapılan çalışmaların ardından Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mehmet Fatih Çelikel, Kültür ve Turizm İl Müdürü Erol Uslu ile birlikte tarihi binayı gezdi.

Binanın tarihi ve restorasyonu hakkında yetkililerden bilgi alan Çelikel, daha sonra Ahmed-i Hani Kültür Parkına giderek park çevresinde bulunan esnafı ziyaret etti.

Çelikel, esnafın talep ve sıkıntılarını dinleyip bol kazançlar diledi.

Yıkımına başlanılan eski VASKİ binasında süren çalışmaları da takip eden Çelikel, bina ve park çevresinde incelemelerde bulundu.