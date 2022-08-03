Genel Başkan Babacan’ın Van programı belli oldu

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve beraberindeki heyet, gerçekleştirdikleri Muş ve Ağrı programlarından sonra ilk etapta Erciş İlçe Başkanlığı binası açılışı, akabinde Van İl Başkanlığı Binası açılışlarını yapacak. Erciş ilçesinde Sivil Toplum Kuruluşları ve muhtarlar ile bir araya gelecek olan Babacan, daha sonra ilçe başkanlığı binasının açılışına katılacak. İlçede esnaf ziyareti ve şehir turu gerçekleştirdikten sonra Van’a hareket edecek olan Genel Başkan Ali Babacan, burada da esnaf ziyareti, il başkanlığı binası açılışı ve akabinde Tabipler Odası’nı ziyaret edecek, GMYK Üyesi Rojhat Ölmez’in düğün merasimine katıldıktan sonra program sonlanacak.

Program detayları şöyle; (6 AĞUSTOS CUMARTESİ)

ERCİŞ

09:00-10:30- STK, Muhtarlar ve Teşkilatla kahvaltı

11:00 Erciş İlçe Başkanlığı Açılışı (Kentsel Dönüşüm Çarşısı)

12:00 Esnaf Ziyareti

VAN

15:10-17:00-Esnaf Ziyareti (Cumhuriyet Caddesi)

17:00-İl Başkanlığı Binası Açılışı ve Konuşma (Odalar İş Merkezi)

17:45-Tabipler Odası Ziyareti

18:00- Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyemiz Rojhat Ölmez’in Hilton Otel’deki düğün merasimine katılım