Genel Başkan Babacan’ın Van programı belli oldu
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve genel başkan yardımcılarından oluşan heyet 6 Ağustos tarihinde Van’da bir takım temaslarda bulunacak.
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve beraberindeki heyet, gerçekleştirdikleri Muş ve Ağrı programlarından sonra ilk etapta Erciş İlçe Başkanlığı binası açılışı, akabinde Van İl Başkanlığı Binası açılışlarını yapacak. Erciş ilçesinde Sivil Toplum Kuruluşları ve muhtarlar ile bir araya gelecek olan Babacan, daha sonra ilçe başkanlığı binasının açılışına katılacak. İlçede esnaf ziyareti ve şehir turu gerçekleştirdikten sonra Van’a hareket edecek olan Genel Başkan Ali Babacan, burada da esnaf ziyareti, il başkanlığı binası açılışı ve akabinde Tabipler Odası’nı ziyaret edecek, GMYK Üyesi Rojhat Ölmez’in düğün merasimine katıldıktan sonra program sonlanacak.
Program detayları şöyle; (6 AĞUSTOS CUMARTESİ)
ERCİŞ
09:00-10:30- STK, Muhtarlar ve Teşkilatla kahvaltı
11:00 Erciş İlçe Başkanlığı Açılışı (Kentsel Dönüşüm Çarşısı)
12:00 Esnaf Ziyareti
VAN
15:10-17:00-Esnaf Ziyareti (Cumhuriyet Caddesi)
17:00-İl Başkanlığı Binası Açılışı ve Konuşma (Odalar İş Merkezi)
17:45-Tabipler Odası Ziyareti
18:00- Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyemiz Rojhat Ölmez’in Hilton Otel’deki düğün merasimine katılım
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