Gençlik ve Spor Bakanlığına personel alımı yapılacak! İşte başvuru şartları ve tarihi

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Van'da Bocce 1, Jimnastik 2, Futbol 1, Halk Oyunları 1, Hentbol 2, Karate 1, Muay Thai 1, Rafting 1, Yüzme 2 ve Rekreatif Spor Antrenörü 4 olmak üzere 16 farklı branşta antrenör alımı yapacağını duyurdu. İşte başvuru tarihi ve şartları...

GENEL 26.12.2022, 12:23
Gençlik ve Spor Bakanlığına personel alımı yapılacak! İşte başvuru şartları ve tarihi

Gençlik ve Spor Bakanlığı, KPSS ile 34 branşta 685, millilik kapsamında ise 26 branşta 239 olmak üzere toplam 924 sözleşmeli antrenör alımı yapılacağı duyurdu.

PERSONEL ALIMI YAPILACAK BRANŞLAR BELLİ OLDU

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Bocce 1, Jimnastik 2, Futbol 1, Halk Oyunları 1, Hentbol 2, Karate 1, Muay Thai 1, Rafting 1, Yüzme 2 ve Rekreatif Spor Antrenörü 4 olmak üzere 16 branşta antrenör alımı yapacağını duyurdu.

GSB ANTRENÖR ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin 4, 5, 6 ve 7'nci alt bentlerinde belirtilen şartları taşımak,

2) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

3) Yükseköğretim kurumlarının lisans düzeyinde beden eğitimi veya spor eğitimi veren bölümlerinden mezun olmak,

4) KPSS (B) grubu KPSSP3 puan türünden en az 60 (altmış) puan almış olmak,

5) Başvuru tarihinin son günü itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olmak,

6) Başvuru tarihinin son günü itibarıyla 65 yaşından büyük olmamak,

7) Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik aylığı almamak, (Dul ve yetim aylığı hariç)

8) Görevini devamlı yapmaya engel hastalığı bulunmamak,

9) Tam zamanlı çalışmaya engel durumu bulunmamak,

10) Arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak,

11) Başvuru yapacağı pozisyona uygun ve ek-1 sayılı listede belirtilen branşta en az temel antrenörlük (ikinci kademe) düzeyinde antrenörlük belgesine sahip olmak. - Adayların başvurunun son günü itibarıyla aranan şartlara haiz olması gerekmektedir.

- En az temel antrenörlük (ikinci kademe) düzeyinde antrenörlük belgesinin başvuru yapılacak pozisyona ve branşa uygun olması gerekmektedir. - Adayların antrenörlük ile ilgili bilgilerinin tespitinde spor bilgi sistemi verileri esas alınacaktır.

Adayların başvuru öncesinde antrenörlük bilgilerinin doğruluğunu kontrol etmeleri, eksik veya hatalı bilgi tespit etmeleri halinde ilgili federasyonlara müracaat ederek antrenörlük bilgilerini spor bilgi sisteminden düzelttirmeleri gerekmektedir.

- Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 1 inci maddesinde istisna edilenler hariç olmak üzere, sözleşmenin feshi sebebiyle görevinden ayrılanlardan sözleşmelerinin fesih tarihinden itibaren 1 yıl geçmeyenlerin müracaatları kabul edilmeyecektir. Bu hususun sonradan anlaşılması halinde yerleştirmeleri yapılmış olsa dahi sözleşmeleri iptal edilecektir.

BAŞVURU TARİHİ VE ŞEKLİ

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Kasapoğlu, 924 sözleşmeli antrenör alımı için başvuruların 26 Aralık Pazartesi günü başlayacağını duyurdu. Başvurular, e-Devlet üzerinde Gençlik ve Spor Bakanlığı-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresi üzerinden elektronik ortamda yapılacak.

Şehrivan Gazetesi

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