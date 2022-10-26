Gençlere, çalışanlara ve emeklilere müjde! Detaylar belli oldu...

Cumhurbaşkanlığı 2023 Yıllık Programı'na, çalışanların enflasyona karşı korunması, kritik projelerin yaşama geçirilmesi, istihdamı artıran, emekliyi, esnafı, öğrenciyi, tasarruf sahibini, işletmeleri koruyan önemli adımlar damgasını vurdu.

GENEL 26.10.2022, 10:39
Gençlere, çalışanlara ve emeklilere müjde! Detaylar belli oldu...

Bireysel emeklilik sistemindeki katılımcıların finansman ihtiyaçları nedeniyle sözleşmelerine sonlandırmak yerine birikimleri sayesinde sistemden ayrılmadan avantajlı koşullarda kredi çekebilmesi için alacağın devri uygulaması hayata geçirilecek.

Katılımcıların ortalama fon büyüklüğü, ortalama tüketici kredisi tutarları dikkate alınarak çalışma yapılacak. Katılımcılar, bankalar, emeklilik şirketleri arasındaki koordinasyonu sağlayacak bir altyapı kurulacak.

ÇALIŞAN DA EMEKLİ DE KORUNACAK
Ücretlilerin, kendi hesabına çalışanların, emekli aylıklarının 2023 Ocak-Temmuz aylarında önceki altı aylık enflasyon tahmini dikkate alınarak artırılacak.

Kamu görevlileriyle yapılan toplu sözleşme hükümlerine göre memur maaşları, emekli aylıkları Ocak 2023'te yüzde 8, Temmuz ayında yüzde 6 oranında artırılacak, enflasyon farkları da ayrıca ilave edilecek.

SGK'ya faturalı ödemeler, ek karşılıklar, emeklilere yapılan ek ödeme, devlet katkısı, prim teşviklerin kaynaklanan transferler ile prim ödeme gücü olmayanların GSS primi de dâhil olmak üzere 582.9 milyar lira tutarında bütçe transferi yapılacak. 2023 yılında İşsizlik Sigorta Fonu varlığı 135 milyar liraya ulaşacak.

DİJİTAL MERKEZ BANKASI PARASI
Blokzincir tabanlı dijital merkez bankası parası uygulamaya konulacak. Dijital Türk Lirası'nın ödemeler için kullanımı testlerine başlanacak. Dijital Türk Lirası sistemlerinin dijital kimlik ve FAST sistemleri ile araştırma-geliştirme kapsamında entegrasyon çalışmaları tamamlanacak. Toptan dijital para çalışmaları kapsamında bankalar ile araştırma, geliştirme ve test çalışmaları yapılacak.

GAYRİMENKUL ALIM-SATIMINDA DEĞERLEME
Gayrimenkullerin vergilendirilmesinde esas alınan alım satım değerinin belirlenmesi ve beyanına ilişkin yeni bir sistem devreye girecek. Yeni sistemle vergide adalet pekiştirilecek. Web tabu uygulamasıyla oluşturulan değerleme raporları, alım-satım gibi işlemlerden elde edilen değerlerle, SPK, BDDK tarafından yetkilendirilen değerleme kuruluşları, lisanslı değerleme uzmanlarınca düzenlenen raporlarının değere etki eden verilerin Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Değer Bilgi Merkezine elektronik olarak anlık gönderilmesi sağlanacak.

HİBE YERİNE FAİZSİZ KREDİ
Kalkınma ve Yatırım Bankası başta öncelikli sektörler olmak üzere sanayi yatırımlarına desteği güçlendirecek. Plan döneminde Banka'nın öz sermayesi 10 milyar artırılacak. KOSGEB desteklerinden imalat sanayine ayrılan pay kademeli yüzde 75'e, öncelikli imalat sanayiine ayrılan pay da yüzde 50'ye çıkılacak. Hibe yerine faizsiz, uzun vadeli, geri ödemeli destek modelleri yaşama geçirilecek.

GENÇLERE KARİYER FIRSATI
Üniversite öğrencilerine yönelik olarak 5 İstihdam Fuarı ve 10 kariyer günü düzenlenecek. Kırsal kesimden kente göçün azaltılmasını sağlamak üzere kırsal alanda yaşayan 15-24 yaş grubundaki gençlerin mesleki eğitim kursları ile işbaşı eğitim programlarından yararlandırılmaları sağlanarak öncelikle bulundukları bölgelerde istihdam edilebilirlikleri artırılacak. Gençlere kariyer planlama ve meslek seçimi konusunda yardımcı olmak amacıyla Kariyer Rehberliği Eğitimi Projesi gerçekleştirilecek

Süperhaber

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