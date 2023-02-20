Genç MÜSİAD Başkanı Gültepe: Bakan Maruf’un ziyareti çok anlamlı oldu

Yardım TIR’ları ile beraber, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Etnik ve Dini Oluşumlardan Sorumlu Bakanı ve Irak Türkmen Cephesi Siyasi Büro Üyesi Aydın Maruf da Silopi ilçesine gelmişti.

Silopi Kapalı Spor Salonu'ndaki depremzedelerle bir araya gelen Maruf, kendisini karşılayan Kaymakam Cihat Koç’tan depremdeler için yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Bakan Maruf, depremzedeleri teselli ederek geçmiş olsun dileklerini iletti. Genç MÜSİAD Başkanı Burak Gültepe de kendilerine gönderdikleri yardımdan dolayı teşekkür etiklerini ifade ederek, ziyaretlerinin ise çok anlamlı olduğunu söyledi.

"Gönderdikleri yardımdan dolayı çok teşekkür ediyoruz" Genç MÜSİAD Başkanı Burak Gültepe, “Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıkıma neden olduğu illerdeki depremzedeler için 2 tır yardım getiren Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Etnik ve Dini Oluşumlardan Sorumlu Bakanı Aydın Maruf’u karşılayarak, Silopi Kaymakamlığına yardımları teslim ettik.

Sayın Bakana depremin ilk gününden beri bizleri yalnız bırakmadığı, deprem sonrasından süreçte sürekli irtibat içinde olduğu ve daha önce de Diyarbakır’a yardım getirerek bölgede ziyaretlerde bulunduğu için teşekkür ederiz. Irak Türkmenlerinin yanımızda olduğunu hissettik. Bu büyük acıların yaşandığı süreçte bizler ve felaketi yaşayan vatandaşlarımız için ziyaretleri çok anlamlı oldu. Kendilerine gönderdikleri yardımdan dolayı çok teşekkür ediyoruz.” Dedi.

Şehrivan Gazetesi