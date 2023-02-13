Gaziantep'te enkaz altından 170. saatte kurtarıldı

Türkiye, Kahramanmaraş merkezli depremlerin getirdiği acı ve yıkıma karşı seferber oldu.

Enkaz altında kalan depremzedelere karşı arama ve kurtarma ekiplerinin çalışmaları sürüyor.

İlk depremden bu yana geçen saatlere rağmen mucizeler yaşanıyor.

170. saatte hayata "merhaba" dedi

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yıkılan bir binadan da böyle bir mucize çıktı.

AFAD, Mahalle Afet Gönüllüleri, Güngören Belediyesi ve Türkiye Taşkömürü Kurumuna bağlı arama kurtarma ekipleri, yıkılan 5 katlı Zamanlar Apartmanı'nın zemin katına ulaştı.

Zamana karşı hayat mücadelesi veren ekipler, ulaştıkları Sibel Kaya'yı enkazdan 170 saat sonra sağ çıkardı.

Ambulansa alınan Kaya, hastaneye kaldırıldı.

Ekiplerin çalışmaları sürüyor

Her dakikanın önemli olduğu deprem bölgesinde ise ekiplerin çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

Ensonhaber