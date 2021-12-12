Ganyan bayisindeki cinayeti adli tıp kurumu raporu çözecek

Bursa'da alacak meselesinden ganyan bayisinde çıkan kavgada, Aydın Aktaş'ı (53) öldürüp, 2 kişiyi de yaraladıkları suçlamasıyla tutuklanan Murat Beran (63) ve Cengiz Beran (50) ile tutuksuz sanık Kadir Beran'ın (35) yargılanmasına devam edildi.

GENEL 12.12.2021, 14:04
Ganyan bayisindeki cinayeti adli tıp kurumu raporu çözecek

Tutuklu sanıkların tahliye talebini reddeden mahkeme heyeti, maktulün kesin ölüm nedeninin anlaşılması için İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan ek rapor istedi.

Olay, 2019 yılında at yarışı oynanan ganyan bayisinde meydana geldi. Aydın Aktaş, oğlu Kaan Aktaş ve arkadaşları birlikte kendisine 40 bin lira borcu olan Cengiz Beran'ın çalıştığı ve aynı zamanda kayınpederi olan Murat Beran'a ait ganyan bayisine gitti. İddiaya göre, çıkan tartışmada Aydın Aktaş, Murat Beran'a kafa attı, Murat Beran ile Cengiz Beran ise silahlarla karşılık verdi. Kurşunların hedefi olan Aydın Aktaş, Kaan Aktaş ve Yusuf Gökçe yaralandı. Hastaneye kaldırılan Aydın Aktaş, hayatını kaybetti. Bu arada silahlı kavganın iş yeri kameraları tarafından görüntülendiği ortaya çıktı.

Olayın ardından gözaltına alınan Murat Beran, oğlu Kadir Beran ve hem akrabası hem damadı Cengiz Beran, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Sanıklar hakkında Bursa 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'kasten adam öldürmek' ve 'öldürmeye teşebbüs' suçlarından 3'er kez ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı. Sanıklardan Kadir Beran, daha önce yapılan duruşmada, tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi. 

İKİ SANIK SAVUNMA YAPTI

Taraf avukatlarının hazır bulunduğu duruşmada tutuklu sanıklar Murat Beran ile Cengiz Beran, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlanarak savunma yaptı. Tutuksuz sanık Kadir Beran'ın katılmadığı duruşmada, Bursa Adli Tıp Kurumu'ndan gelen rapor okundu. 

Murat Beran'ın avukatı, ölüme neden olan kurşunların müvekkilinin silahından çıkmadığının raporla belli olduğunu belirterek, sağlık durumunu gerekçe göstererek sanığın ev hapsi tedbiri uygulanarak tahliyesini istedi. Duruşmada söz alan sanık Murat Beran "Tahliyemi istiyorum. Daha önce söylediğim gibi olayda silah kullanmadım. Sağlık durumum çok kötü" dedi. 

MAHKEME İLAVE RAPOR İSTEDİ

Cengiz Beran’ın avukatı da kişilerin olay yerine iyi niyetle gelmediklerini, kendisini ve kayınpederini haksız saldırıya karşı korumak amacıyla hareket ettiğini öne sürdüğü müvekkilinin, adli kontrol koşuluyla serbest bırakılmasını talep etti. Mahkemede söz alan Cengiz Beran ise pişman olduğunu belirterek "Üzgünüm. Cezaevine girdikten sonra eşim ve 3 çocuğum perişan oldu. Tahliyemi istiyorum" diyerek savunma yaptı.

Mahkeme heyeti, Bursa Adli Tıp Kurumu raporuna göre, Aydın Aktaş'ın kesin ölüm nedeninin anlaşılamadığı belirterek, İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan ek rapor alınmasına ve sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verip, duruşmayı erteledi.dha

Yorumlar (0)
6
parçalı az bulutlu
Namaz Vakti 12 Aralık 2021
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Sakaryaspor 16 36
2. Hekimoğlu Trabzon 16 34
3. Sivas Belediyespor 16 30
4. An Zentrum Bayburt Özel İdarespor 16 30
5. Ankaraspor 17 29
6. Afjet Afyonspor 16 28
7. Çorum FK 16 28
8. Bodrumspor 16 27
9. Somaspor 17 26
10. Silahtaroğlu Vanspor FK 16 26
11. İnegölspor 16 24
12. Serik Belediyespor 16 23
13. Turgutluspor 17 21
14. Etimesgut Belediyespor 17 20
15. Diyarbekirspor 16 18
16. Sarıyer 16 15
17. Ergene Velimeşespor 16 11
18. Adıyaman FK 16 10
19. Kahramanmaraşspor 16 6
20. Niğde Anadolu FK 16 5
Takımlar O P
1. Trabzonspor 16 39
2. Konyaspor 16 30
3. Hatayspor 16 29
4. Başakşehir 16 28
5. Fenerbahçe 15 27
6. Alanyaspor 15 24
7. Galatasaray 15 23
8. Karagümrük 16 22
9. Beşiktaş 15 21
10. Antalyaspor 16 21
11. Adana Demirspor 15 20
12. Sivasspor 15 19
13. Giresunspor 15 19
14. Kayserispor 15 19
15. Altay 16 18
16. Gaziantep FK 15 18
17. Göztepe 16 14
18. Öznur Kablo Yeni Malatya 15 14
19. Rizespor 16 13
20. Kasımpaşa 16 11
Takımlar O P
1. Ankaragücü 15 30
2. Ümraniye 15 30
3. Erzurumspor 14 28
4. Eyüpspor 15 27
5. Bandırmaspor 15 25
6. İstanbulspor 15 23
7. Kocaelispor 15 23
8. Gençlerbirliği 15 23
9. Samsunspor 14 22
10. Tuzlaspor 14 22
11. Boluspor 15 20
12. Adanaspor 16 20
13. Menemenspor 15 19
14. Bursaspor 15 18
15. Manisa FK 16 18
16. Ankara Keçiörengücü 15 17
17. Denizlispor 15 15
18. Altınordu 15 13
19. Balıkesirspor 15 7
Takımlar O P
1. Man City 16 38
2. Liverpool 16 37
3. Chelsea 16 36
4. West Ham 15 27
5. M. United 16 27
6. Arsenal 16 26
7. Tottenham 14 25
8. Wolverhampton 16 21
9. Brentford 16 20
10. Brighton 15 20
11. Leicester City 15 19
12. Aston Villa 16 19
13. Everton 15 18
14. Crystal Palace 15 16
15. Leeds United 16 16
16. Southampton 16 16
17. Watford 16 13
18. Burnley 14 10
19. Newcastle 15 10
20. Norwich City 16 10