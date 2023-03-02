Futbol camiasından tarihi kenetlenme! İşte deprem bölgesi için toplanan dev bağış miktarı

Türkiye tarihi deprem felaketi ile sarsıldı. Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6'lık depremler, 11 ili yıktı geçti.

Yaşanan bu facianın ardından spor dünyası tek yürek oldu ve bölgeye yardımını gösterdi. Bu felaketin ardından Türkiye Futbol Federasyonu'ndan önemli bir adım gelmişti.

"Omuz Omuza" yardım kampanyasını başlatan TFF, spor dünyasının önemli isimlerini bağış kampanyasında bir araya getirdi.

BeIN Sports stüdyolarında gerçekleşen etkinlik, Gençlik ve Spor Bakanlığı, TFF, Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı ve beIN Medya Grubu ortaklığı ile dev bir rakama ulaşıldı.

"Kulüplerin tarihe geçen bir dayanışma örneği sergilediğini görüyoruz"

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu:

"Liglerimizin yayıncı kuruluşu olarak BeIN Sports ile yaptığımız görüşmede ligin önümüzdeki iki haftasındaki tüm maçları şifresiz yayınlanma kararı alındı.

Zor günlerden geçiyoruz. Böyle günlerde acımızı hafifletecek tek yol ortak duygumuzu bir araya getirecek birlik ve beraberliktir. İlk günden itibaren aziz milletimizin bu birlikteliği gösterdiğini gördük. Peş peşe yaşanan depremler sonrası yaraları sarmak için kulüplerin bir arada mücadele etmesi mutluluk verici. İnşallah bu gece de aynı birlik ve beraberliği taçlandıracak bir gece olacak. Spor zor zamanlarda insanlara moral veren bir güç. bu dönemde buna şahitlik ediyoruz. Arması, rengi farklı da olsa kulüplerin tarihe geçen bir dayanışma örneği sergilediğini görüyoruz."

Yapılan bağışlar:

Türkiye Futbol Federasyonu: 80 milyon TL

Mehmet Ziylan: 5 milyon TL

Cantürk Alagöz: 5 milyon TL

Çağlayan Çetin: 50 milyon TL

Başakşehir Futbol Kulübü: 2 milyon TL

Nevzat Kaya: 3 milyon TL

Mehmet Evyap: 5 milyon TL

Fikret Öztürk: 1 milyon TL

Elif Elmas ve Napoli futbolcuları: 100 bin euro

Yüksel Yıldırım: 5 milyon TL

Mehmet Büyükekşi ve arkadaşları: 8 milyon TL

Rezan Epözdemir: 2 milyon TL

Faruk Koca ve arkadaşları: 7.5 milyon TL

Atıl Aykar: 5 milyon TL

Ecmel Faik Sarıalioğlu: 5 milyon TL

Hasan Çetinkaya: 10 milyon TL

Faysal Ergün: 5 milyon TL

1907 Fenerbahçe Derneği Başkanı Rıfat Perahya: 10 milyon TL

Nasser Al-Khelaifi: 50 milyon TL

MHK Başkanı Lale Orta: Hakem camiası olarak 1.6 milyon TL

Bafetimbi Gomis ve Juan Mata'dan 4'er milyon TL

Omuz Omuza yardım kampanyasında şu ana kadar 845.7 milyon TL toplandı.

Ensonhaber