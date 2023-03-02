Futbol camiasından tarihi kenetlenme! İşte deprem bölgesi için toplanan dev bağış miktarı
Ülkemizi sarsan büyük deprem felaketleri sonrası futbol camiasının düzenlediği 'Omuz Omuza' kampanyasında 845.7 milyon TL toplandı.
Türkiye tarihi deprem felaketi ile sarsıldı. Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6'lık depremler, 11 ili yıktı geçti.
Yaşanan bu facianın ardından spor dünyası tek yürek oldu ve bölgeye yardımını gösterdi. Bu felaketin ardından Türkiye Futbol Federasyonu'ndan önemli bir adım gelmişti.
"Omuz Omuza" yardım kampanyasını başlatan TFF, spor dünyasının önemli isimlerini bağış kampanyasında bir araya getirdi.
BeIN Sports stüdyolarında gerçekleşen etkinlik, Gençlik ve Spor Bakanlığı, TFF, Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı ve beIN Medya Grubu ortaklığı ile dev bir rakama ulaşıldı.
"Kulüplerin tarihe geçen bir dayanışma örneği sergilediğini görüyoruz"
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu:
"Liglerimizin yayıncı kuruluşu olarak BeIN Sports ile yaptığımız görüşmede ligin önümüzdeki iki haftasındaki tüm maçları şifresiz yayınlanma kararı alındı.
Zor günlerden geçiyoruz. Böyle günlerde acımızı hafifletecek tek yol ortak duygumuzu bir araya getirecek birlik ve beraberliktir. İlk günden itibaren aziz milletimizin bu birlikteliği gösterdiğini gördük. Peş peşe yaşanan depremler sonrası yaraları sarmak için kulüplerin bir arada mücadele etmesi mutluluk verici. İnşallah bu gece de aynı birlik ve beraberliği taçlandıracak bir gece olacak. Spor zor zamanlarda insanlara moral veren bir güç. bu dönemde buna şahitlik ediyoruz. Arması, rengi farklı da olsa kulüplerin tarihe geçen bir dayanışma örneği sergilediğini görüyoruz."
Yapılan bağışlar:
Türkiye Futbol Federasyonu: 80 milyon TL
Mehmet Ziylan: 5 milyon TL
Cantürk Alagöz: 5 milyon TL
Çağlayan Çetin: 50 milyon TL
Başakşehir Futbol Kulübü: 2 milyon TL
Nevzat Kaya: 3 milyon TL
Mehmet Evyap: 5 milyon TL
Fikret Öztürk: 1 milyon TL
Elif Elmas ve Napoli futbolcuları: 100 bin euro
Yüksel Yıldırım: 5 milyon TL
Mehmet Büyükekşi ve arkadaşları: 8 milyon TL
Rezan Epözdemir: 2 milyon TL
Faruk Koca ve arkadaşları: 7.5 milyon TL
Atıl Aykar: 5 milyon TL
Ecmel Faik Sarıalioğlu: 5 milyon TL
Hasan Çetinkaya: 10 milyon TL
Faysal Ergün: 5 milyon TL
1907 Fenerbahçe Derneği Başkanı Rıfat Perahya: 10 milyon TL
Nasser Al-Khelaifi: 50 milyon TL
MHK Başkanı Lale Orta: Hakem camiası olarak 1.6 milyon TL
Bafetimbi Gomis ve Juan Mata'dan 4'er milyon TL
Omuz Omuza yardım kampanyasında şu ana kadar 845.7 milyon TL toplandı.
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