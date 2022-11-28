Furat ailesinin mutlu günü
İpekyolu Belediyesi önceki dönem encümenlerinden Şahin Furat'ın düğün törenine katılan binlerce kişi İran ve Van’da yapılan iki ayrı düğünde gönüllerince eğlendi.
Van'daki bir düğün salonunda yapılan görkemli düğüne yurt içi yurt dışından binlerce kişi katıldı.
İpekyolu Belediyesi önceki dönem encümenlerinden Şahin Furat ile İran Herki aşiretine mensup Kader Ahmedi görkemli bir düğün töreniyle dünya evine girdi.
Düğün törenine İpekyolu eski HDP eş genel başkanı Yunus Parin, eski İpekyolu belediye eş başkanı Beritan Tayan, HDP İpekyolu eş başkanı Cevdet Altındağ, Pinyanişi kanat Önderi H. Cemil Furat, Ertoşi Şerefhan aşireti ileri gelenlerinden Nejdet Bayram, Şidan aşireti lideri Ferzende Öner ile birlikte yurt içi ve yurt dışından gelen misafirler katıldı.
Türkçe ve Kürtçe şarkılar eşliğinde halayların çekildiği düğün gece geç saatlere kadar devam etti.
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