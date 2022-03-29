Flaş! Deva Partisi Van İl Başkanlığına yeni atama!

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Van İl Başkanı Semra Odabaşı, 11 Mart 2022 tarihinde il başkanlığı görevinden alınarak, Genel Merkez İnsan Kaynakları ve Parti İçi Eğitim Başkanlığı bünyesinde görevlendirilmiş, il yönetiminin tamamı da görevden alınmıştı. Parti tarafından boşalan İl Başkanlığı koltuğuna bir önceki yönetimde "Ekonomi Politikaları Kurulu Başkanlığı" yapan ve aynı zamanda "Yönetim Kurulu Üyesi" olan iş insanı Erdinç Peker getirildi.

BAŞARILI İŞLERDE İMZASI VAR

Van’daki sosyal, ekonomik konulara ve sorunlara dair daha öncede önemli açıklamalar yapan ve kentteki önemli yapılardan olan Tekel Binası, Edremit Seyir Tepesi, Endüstri Meslek Lisesi (Halk Kütüphanesi) ve Çatak’ta bulunan Kanispi Şelalesi’ndeki restorasyon çalışmalarıyla adından söz ettiren inşaat mühendisi Peker, Ada Grup Mühendislik Yönetim Kurulu Başkanlığını da yürütüyor.

KENTLE İLGİLİ KONULARDAKİ DUYARLILIĞI DA DİKKAT ÇEKİYOR

İl başkanlığında atanan Peker, sadece iş hayatındaki başarıları ile değil kent duyarlılığı konusunda da dikkatleri çeken bir isim. Van’a dair birçok konuda duyarlılık gösterip önemli tavsiyeler paylaşan Peker, ilgili isimlerin önüne çözüm odaklı projeler sunuyor. Kentin ekonomisini merkeze alan paylaşımları ile dikkat çeken isimlerden birisi olan Peker, bu yönüyle Van’da da dikkat çeken figürlerden birisi oldu.

ŞEHRİVAN GAZETESİ