Fırtına ve Lodos yurdu etkisi altına aldı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün dün yaptığı uyarılarının ardından başlayan lodos İstanbul'da etkisini sürdürüyor. Fatih Sahili'nde etkili olan lodosla beraber yükselen dalgalar vururken, yerli ve yabancı turistlerin ıslanmaya göze alarak fotoğraf çekme yarışına girdi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü dün ülke genelinde ve özellikle Marmara Bölgesi'nde fırtınaya ve lodosa karşı uyarılarda bulunmuştu. Yapılan uyarıların ardından dün başlayan lodos bu sabah itibariyle de İstanbul'da etkisini göstermeye devam ediyor.

Fatih sahilinde etkili oluyor

Dün sabah saatlerinde başlayan Lodos bu sabah saatlerinden itibaren Fatih Sahili'nde de etkisini gösterdi. Denizde zaman zaman dev dalgalar oluştu. Bazı vatandaşlar ise yürüyüş ve koşu yaptı bazıları ise dalgalara karşı fotoğraf çekildi.

Islanmayı göze aldılar

Sarayburnu sahilinde etkili olan lodos nedeniyle denizde oluşan dalgaları fotoğraflamak isteyen bazı yerli ve yabancı turistler ıslanmayı göze alarak dalgalara karşı fotoğraf çekildi. Bazı turistlerin ise bir süre dalgaları izlediği görüldü.

Marmara genelinde etkili olan Lodos'un gün içerisinde de etkisini sürdüreceği öğrenildi.

Bodrum'u lodos vurdu

Muğla'nın Bodrum ilçesinde sabah saatlerinde başlayan lodos nedeniyle dev dalgalar sahilleri dövdü. Meteoroloji kırmızı kod uyarısı verirken, fırtına saate 80 kilometre hıza çıktı.

Bodrum'da sabah saatlerinde başlayan lodos, hayatı olumsuz yönde etkilemeye başladı. Saatteki hızı 80 kilometreye ulaşan fırtına nedeniyle dev dalgalar oluştu. Meteoroloji kırmızı kod uyarısı verdi. Sabah saatlerinden itibaren etkisini arttıran fırtına, Kumbahçe sahili, Paşatarlası, Gümbet ve Bodrum Kalesi civarındaki plaj ve iş yerlerini vurdu.

Sahilde işletmesi bulunan esnaf, dükkanlarına yığdıkları kum torbaları ile deniz suyunun içeri girmesini engellemeye çalıştı. Bölgeden geçen birçok kuru yük gemisi fırtına nedeniyle Bodrum'a demir atarak koylara sığındı. Saatteki hızının 80 kilometreye ulaştığı öğrenilen fırtınanın akşam saatlerinde etkisini arttıracağı öğrenildi. Bodrum koylarındaki küçük balıkçı teknelerinden bazıları battı, bazıları kıyıya sürüklendi. Bodrum-Datça feribot seferleri iptal edildi.

Bodrum Belediyesi ve Liman Başkanlığı, balıkçıların ve yat sahiplerinin liman dışına çıkmamaları için sık sık uyarılarda bulundu.

Ayvalık'ta fırtına 4 balıkçı teknesini batırdı

Meteorolojinin günlerdir yaptığı kuvvetli fırtına ve kuvvetli yağış ikazlarının ardından şiddetli lodos Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde etkili oldu.

Fırtına özellikle küçük balıkçı teknelerinin bağlı olduğu Aliçetinkaya Mahallesi Armutçuk Sahili ve Cunda Adası ile ilçe merkezi arasında ulaşımı sağlayan Türkiye'nin ilk boğaz köprüsünün bulunduğu sahilde etkili oldu. Bu iki bölgede etkili olan fırtına sebebiyle 4 balıkçı teknesi alabora olup battı. Ayvalık Belediyesi ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki itfaiye ekipleri her an çatısı uçma tehdidi altındaki metruk evlere yönelik çalışmalar başlattı. Meteoroloji, Ayvalık ve çevresindeki 50 ile 75 derece arasında esen fırtınanın etkisini yarın öğle saatlerine kadar sürdüreceğini açıkladı.

Zonguldak'ta şiddetli rüzgar etkisini sürdürüyor

Zonguldak'ta dün akşam saatlerinden bu yana etkisini gösteren şiddetli rüzgar nedeniyle balıkçı tekneleri limana demirledi. Meteoroloji de saatteki hızı 90 kilometreye ulaşması beklenen kuvvetli rüzgara karşı tedbirli olunmasını istedi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahminler Merkezi'nin uyarılarının ardından kent merkezinde dün akşam saatlerinden itibaren şiddetli rüzgar etkisini göstermeye başladı. Yapılan uyarıda il genelinde görülecek sağanak, gök gürültülü sağanak yağışların 30 Kasım sabah saatlerine kadar kuvvetli olması beklendiği ifade edildi.

Öte yandan Batı Karadeniz'de güney ve güneybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına bekleniyor. Fırtınanın aynı gün akşam saatlerinden sonra 7 ila 9 kuvvetinde (75-90km/s) kuvvetli fırtınaya dönüşeceği ve Salı günü sabah saatlerinde etkisini azaltacağı tahmin ediliyor.

Kentte etkisini sürdüren şiddetli rüzgar dolayısıyla balıkçı tekneleri de limana demirledi. Balıkçı esnafı ağlarını limana demirledikleri teknelerde tamir etti.

Bursa'da şiddetli lodos 270 yıllık çınar ağacını devirdi

Bursa'nın Kestel ilçesinde 270 yıllık çınar ağacı, şiddetli lodos sebebiyle devrildi.

Bursa genelinde şiddetli lodos ve fırtına etkili olurken, bir çok evin çatısı uçtu, elektrik direkleri ve panolar devrildi.

Sabah saatlerinde İDO ve BUDO seferleri de olumsuz hava şartları sebebiyle iptal edildi. Vatandaşlar, sokakta yürümekte bile zorluk çekerken yetkililer vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.

Öte yandan Kestel ilçesi Cuma Caddesi'nde bulunan ve yaklaşık 270 yıllık olan çınar ağacı, sabah saat 07:00 sıralarında büyük bir gürültüyle devrildi.

Dev gövdesi bulunan çınar ağacı, kısmen yolu kapattı. Bölgeye gelen Kestel Belediyesi ekipleri, ağacı vinç yardımıyla kaldırdı. Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır'da buraya gelerek çalışmayı inceledi. Başkan Tanır, yaklaşık 3 asırlık çınarın devrilmesiyle büyük üzüntü yaşadıklarını belirtirken, en kısa sürede aynı bölgeye çınar ağacı dikeceklerini ifade etti.

Tekirdağ'da şiddetli fırtına: Dev dalgalar kıyıya vurdu

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan uyarıların ardından şiddetli lodos etkisini göstermeye başladı. Tekirdağ'da lodosla birlikte boyu 10 metreye kadar ulaşan dev dalgalar kıyıya vurdu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, "Yapılan son değerlendirmelere göre Güney ve Güneybatı (lodos) yönlerden yarın ilk saatlerden itibaren bölgemiz genelinde beklenen İstanbul, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Kocaeli, Sakarya ve Yalova'da kuvvetli tam fırtına 70-110 km/sa şeklinde esmesi beklendiğinden çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi beklendiğinden soba ve baca kaynakları zehirlenmeler ve ulaşımda olumsuzluklara karşı vatandaşların tedbirli olmaları gerekmektedir" diye yapılan uyarıların ardından Tekirdağ'da şiddetli fırtına etkisini göstermeye başladı.

Lodos fırtınasının etkisi ile çok sayıda şilep ve tanker Tekirdağ kıyılarına demirlerken, küçük balık tekneleri ise balıkçı barınağına döndü. Fırtına ile birlikte boyu 10 metreye kadar erişen dev dalgaların kıyıya vurmasıyla sahil alan yer yer suların altında kaldı. Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi İkinci Başkanı Hüseyin Oğuz yaptığı açıklamada, “Çok sert lodos estiğini sizde görüyorsunuz. 2 gün daha sürmesi bekleniyor. O yüzden teknelerimizi bağladık. Havanın düzelmesini bekleyeceğiz. Bu arada da tekinlerimize bakacağız, ağlarımızı tamir edeceğiz” dedi.

Okul binasının üstüne ağaç devrildi

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde bir okulun bahçesindeki 50 yıllık çam ağacı şiddetli fırtınaya dayanamayarak çocukların bahçede oynadığı sırada ana sınıfının bulunduğu binanın üzerine devrildi. Anasınıfı binasında hasara neden olan ağaç şans eseri hiçbir çocuğa zarar vermedi.

Manisa'nın Alaşehir ilçesine bağlı Alkan Mahallesindeki Alkan İlkokulu bahçesinde bulunan 50 yıllık çam ağacı saat 09.00 sıralarında anasınıfının bulunduğu binanın üzerine devrildi. Kökünden devrilen ağaç büyük bir gürültüye ve korkuya neden olurken yaralanan kimse olmadı. Ağaç devrildiği sırada çocukların okul bahçesinde oyun oynadıkları öğrenildi. Ağacın devrilmesi üzerine kısa sürede okula gelen Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri ile Alaşehir Belediyesi ekipleri devrilen ağacı keserek parçalar halinde binanın çatısından kaldırdı.

Alkan Mahallesi Muhtarı Yusuf Acar, "Çocukların okul bahçesinde oyun oynadığı bir sırada yaklaşık 50 yaşlarında bulunan çam ağacı okul binasının üzerine fırtına sonucu devrilmiş. Şans eseri her hangi bir can kaybımız veya yaralanan bir öğrencimiz yok. Ağaç, Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri ve Alaşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından parçalanarak kaldırıldı." dedi.

Şiddetli Lodos nedeniyle Pendik'te 2 balıkçı teknesi battı

İstanbul'da etkili olan şiddetli Lodos hayatı olumsuz etkiliyor. Pendik'te sahilde bulunan 2 balıkçı teknesi şiddetli Lodos nedeniyle battı. Bir balıkçı teknesi ise kayalıklara vurarak parçalandı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıların ardından, Lodos ve şiddetli rüzgar sabah saatlerinden itibaren İstanbul'da etkisini göstermeye başladı. Lodos özellikle İstanbul'un sahil kesimlerinde etkili oldu. Pendik sahilinde de etkili olan lodos vatandaşlar zor anlar yaşattı. Sahilde bulunan balıkçı teknelerinden ikisi Lodosa dayanamayarak battı. Bir balıkçı teknesi ise ipinden kurtularak kayalıklara vurdu. Kayalıklara vuran teknenin parçalandığı gözlendi.

Olayla ilgili konuşan Pendik Amatör Denizciler Derneği Başkanı Hulusi Ketenci, “Meteorolojinin uyarısında ciddi fırtına beklentisi olduğu söyleniyordu. Liman başkanlığımızın teknecileri uyarmasına, bizim de arkadaşları uyarmamıza rağmen maalesef olumsuz durumlarla karşılaştık. İki teknemiz battı. Biri de hali hazırda karada. Pendik'te balıkçı barınağımızın olmayışından dolayı bu gibi durumlarla karşılaşıyoruz” dedi.

Yüksekliği 5 metreyi bulan dev dalgalar sahilleri dövüyor

Balıkesir'in Edremit körfezinde gece saatlerinden itibaren etkili olmaya başlayan fırtınası sebebiyle Edremit sahillerinde 5 metreyi bulan dev dalgalar sahilleri dövüyor. Dalgalar zaman zaman sahil şeridindeki 3 katlı evlerin boylarını aşıyor.

Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde başlayan ve şiddetini artıran lodos fırtınasının hızı zaman zaman 90 kilometreye yaklaşıyor. Dev dalgaların boyu 5 metreyi buluyor. Sahil şeridi çoğu bölgede deniz sularının altında kalırken deniz evlerin bahçelerine kadar ulaştı. Oluşan dev dalgalar 3 katlı evlerin çatılarını aşarak arka sokaklara kadar etkili oluyor.

Edremit'in Akçay, Güre, Altınoluk, Zeytinli ve Altınkum plajlarında rüzgar hayatı da olumsuz etkiliyor. Zeytinli Çayı civarında sahil kısmında bazı turistik işletmelerin çatıları uçtu. Bazı vatandaşlar ile rüzgara karşı tedbir almaya çalıştı. İşletmelerin sahil yönündeki bahçeleri sular altında kaldı. Kimi vatandaşlar ise Akçay sahilinde dev dalgalar ile selfi çekilmek için ıslanmayı göze aldı.

Lodos Bursa'yı uçurdu

Bursa genelinde dün geceden bu yana devam eden fırtına şehri birbirine kattı. Saatteki hızı 80 kilometreye varan şiddetli lodos yüzünden havalanan çatı ve tenteler araçlara zarar verdi. Şans eseri ölen yada yaralanan olmazken, şehir için ulaşımı sağlayan tramvay uçan çatının altında kaldı. Lodos özellikle merkez Osmangazi ilçesinin yanı sıra şehrin doğusunda Yıldırım, Gürsu ve Kestel ilçelerinde etkili oluyor

Bursa genelinde dün geceden itibaren etkisi devam eden şiddetli lodos ve fırtına bir çok evin çatısı uçurdu. Elektrik direkleri, ağaçlar ve panolar devrildi. Sabah saatlerinde İDO ve BUDO seferleri de olumsuz hava şartları sebebiyle iptal edildi. Vatandaşlar, sokakta yürümekte bile zorluk çekerken yetkililer vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.

Çekirge mahallesinde bir çay bahçesinin demir tentesi havalanıp cadde üzerindeki bir aracın üzerine düştü. Camları kırılan otomobilin tavanı tente sebebiyle çöktü. Şehrin özellikle doğum kesimlerinde etkili olan fırtına çok sayıda evin çatısını uçurdu.

Arabayatağı pazar yerinde de tezgahların üzerindeki şemsiyeler ve naylon örtüler rüzgar yüzünden havalandı. Gürsu ilçesi Yenidoğan Mahallesinde bir evin çatısı fırtına sebebiyle havalanıp arka sokağa uçtu. O sırada sokaktan geçen birinin olmaması facianın önüne geçti.

Arabayağında oluşan küçük çaplı hortumun ortasında kalan sürücüler araçlarına çarpan taş ve çeşitli malzemeler yüzünden trafikte panik yaşadı. Geçtiğimiz yılda çatıların uçtuğu çok sayıda aracın zarar gördüğü 1 kişinin de yaralandığı Otosansit bölgesinde yine bir çatı havalanarak cadde üzerine düştü. Bu sefer şans eseri yaralanan ve zarar gören araç olmadı. Şehrin bir çok yerinde fırtına sebebiyle bir birine değen elektrik telleri sebebiyle oluşan şelale vatandaşları korkuttu.

Tramvayın üzerine çatı düştü

Merkez Osmangazi ilçesi İnönü Caddesi'nde uçan bir çatı, Muammer Sencer Polis Merkezi yanında hareket halindeki tramvayın üzerine düştü. Maddi hasar meydana gelirken, yolcular büyük korku yaşadı. Tramvay, çatının kaldırılmasıyla yoluna devam etti

Uçak iniş yapamadı

Öte yandan aşırı rüzgar ve fırtınadan dolayı Trabzon Bursa seferini yapan uçak Yenişehir Uluslararası Havalimanı'na iniş yapamadı. Anadolu Jet tarafından Trabzon'dan kalkan uçak aşırı rüzgar ve fırtınadan dolayı Yenişehir'e iniş yapamazken Ankara'ya inmek için geri döndü.

Yetkililer Salı günüde devam etmesi beklenen fırtına sebebiyle vatandaşları dikkatli olmaları hususunda uyardı.

Çanakkale'de lodos şiddetini arttırdı: gemiler beşik gibi sallanıyor

Çanakkale'de, dün akşam saatleri itibariyle başlayan lodos fırtınası şiddetini arttırdı. Çanakkale Boğazı'ndaki gemiler beşik gibi sallanıyor. Bugün, Bozcaada ve Gökçeada'ya yapılması planlanan tüm seferler iptal edilirken, boğaz hattındaki Çanakkale-Kilitbahir feribot seferleri de geçici olarak durduruldu.

Çanakkale Boğazı ve adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ A.Ş., bugün Kuzey Ege'deki hava muhalefeti sebebiyle Kabatepe-Gökçeada ile Geyikli-Bozcaada hattındaki tüm feribot seferlerini iptal ettiğini duyurmuştu. Öğle saatleri itibariyle şiddetini arttıran lodos fırtınası nedeniyle boğaz hattındaki Çanakkale- Kilitbahir seferleri de geçici olarak durduruldu. Öte yandan, Çanakkale Boğazı'ndaki gemi ve feribotların beşi gibi sallandığı ve zor anlar yaşadığı gözlendi.

Meteorolojiden uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, rüzgarın 70 ile 100 km/sa hızınca güney ve güney batı yönlerinden fırtına şeklinde eseceği öğrenildi. Vatandaşlar, çatı uçmaları, ağaç devrilmeleri, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenmelere karşı uyarıldı.İHA