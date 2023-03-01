EYT yasası TBMM'de kabul edildi
Emeklilikte Yaşa Takılanlara ilişkin kanun teklifi TBMM Genel Kurulunda 395 oyla kabul edildi.
Milyonların merakla beklediği görüşmeler neticelendi.
Emeklilikte Yaşa Takılanlara ilişkin kanun teklifi TBMM Genel Kurulunda 395 oyla kabul edildi.
8 Eylül 1999 öncesi işe başlayanlar emekli olacak
Buna göre 8 Eylül 1999 ve öncesinde işe başlayanlar emekli olabilecek. Emeklilikte yaş sınırı aranmayacak.
İlk maaşlar nisanda
Yasanın yürürlüğe girmesinin ardından başvurular alınacak. İlk maaşların nisan ayında hesaplara yatırılması planlanıyor.
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