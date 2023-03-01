EYT yasası TBMM'de kabul edildi

Milyonların merakla beklediği görüşmeler neticelendi.

Emeklilikte Yaşa Takılanlara ilişkin kanun teklifi TBMM Genel Kurulunda 395 oyla kabul edildi.

8 Eylül 1999 öncesi işe başlayanlar emekli olacak

Buna göre 8 Eylül 1999 ve öncesinde işe başlayanlar emekli olabilecek. Emeklilikte yaş sınırı aranmayacak.

İlk maaşlar nisanda

Yasanın yürürlüğe girmesinin ardından başvurular alınacak. İlk maaşların nisan ayında hesaplara yatırılması planlanıyor.