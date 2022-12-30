EYT'nin ne zaman Meclis'e geleceği açıklandı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, TRT Haber'e konuk oldu, çalışma hayatına dair önemli açıklamalarda bulundu. Bilgin, "EYT düzenlemesini ocak ayı içerisinde Meclis'e takdim edeceğiz" dedi. Emekli olacakların ağırlıklı yaş ortalamasının 50'nin üzerinde olduğunu belirtti. EYT'nin maliyetinin 100 milyar liranın üzerinde olduğunu söyledi.

EYT'DE SÜREÇ NASIL İLERLEYECEK?

Süreç aşama aşama ilerleyecek. Meclis kararını verecek. Ocak ayı içinde Meclis'e ileteceğiz. Üzerimize düşen görev sorumluluğunu tamamladık.

23 senelik bir problem bu. 8 Eylül 1999 yılından önce çalışmaya başlayanları kapsayan bir durum bu. Türkiye'de ortalama bir emeklinin en az 3 kişi tarafından emeklilik primleriyle finanse edilmesi lazım. Bu durum bizim dönemimizde 2.1'e kadar geldi, bunu 1.7'ye kadar düşürebiliriz. İstihdamı ne kadar artırabilirsek bu oranı artırabiliriz.

"TÜRKİYE BÜYÜMESİNİ SÜRDÜRÜYOR"

Türkiye bütün ekonomik sorunlara rağmen büyümesini sürdürüyor. Tarihinde ilk defa istihdam sayısı 31 milyon 200 bine yükseldi. Türkiye'nin 2022'yi yüzde 5'in üzerinde büyümeyle kapatması bekleniyor.

"EYT'LİLERİN YAŞ ORTALAMASI 49,9"

Şu anda EYT'lilerin yaş ortalaması 49,9 yani neredeyse 50. Bunların içinde hemen emekli olacakların ağırtlıklı ortalaması 50 yaşın üzerinde. Dolayısıyla Türkiye'nin bunu yapması doğru bir zaman.

"SGK KUYRUĞUNA GEREK YOK"

SGK'nın borcu yok. Açıklar var ama onlar prim desteğiyle ilgili kısımlar. Bunların bir kısmını Maliye veriyor bir kısmını da biz karşılıyoruz. Sağlık harcamalarını her ay biz finanse ediyoruz. Kapsam altına alınan ilaçlar da bile biz insanlarımızın sağlığı için bunları karşılıyoruz. Türkiye'nin SGK'sı borçlu değil, gelir-gider oranı ise yüzde 97...

Yurttaşlarımız sevinçlerini gösterdiler. Telefonum kitlendi, arızalandı. Ben de insanlarımıza teşekkür ediyorum. Bu bizim sorumluluğumuz, sayın cumhurbaşkanımız bu görevi bana verdi. Kuyrukların oluşmasına ihtiyaç yok henüz. Yasalaştıktan sonra başvurular kabul edilecek. Yasal süreç tamamlandıktan sonra başvuru süreci başlayacak. e-Devlet üzerinden gerekli tüm hazırlıklar yapıldı zaten başvurular için.

SÖZLEŞMELİYE KADRO MÜJDESİ

Sözleşmeli personele kadro konusu bugün TBMM'ye gönderildi.

Herkes hak ettiği maaşı alacak. İlk maaşın tarihi TBMM'nin vereceği bir karar olacak.

EYT'LİLERE İLK EMEKLİ MAAŞI NE ZAMAN?

Kimsenin maaşında bir kısıntı olmayacak. Herkes hak ettiği maaşı alacak. Nasıl hesaplanıyorsa o şekilde olacak. Meclis sürecinden sonra EYT'lilerin ilk maaşı ne zaman alacağı belli olacak.

ASGARİ ÜCRET DÜZENLEMESİ

Cumhuriyet tarihinde ilk defa dolar bazında asgari ücret 455 doların üzerinde çıktı. Enflasyon düşme eğilime başladığında bunu yaptık. Genel olarak enflasyonda bir düşüş eğilimi var. Üretim artıyor, kur belli bir süredir aynı seviyelerde gidiyor. Faizler de düştü.

Mayısta enflasyonun yüzde 30-35 arasında olması bekleniyor.

Olağandışı bir şey olursa Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın söylediği çok açık. Biz Rusya-Ukrayna savaşını biliyor muyduk? Bu tarz olağandışı durumlar olursa tekrar düşünülecektir. Asgari ücret zammında yeni yılın enflasyonu dikkate alınır.

KIDEM TAZMİNATI DOĞRUDAN İŞÇİYE VERİLECEK

EYT başlangıcın hesaplama yaparken kendi maaliyetlerimize baktık. SGK'ya, Maliye'ye getireceği yüke baktık. Uygulamaya geçince birçok kurum ve kuruluştan kıdem tazminatı ne olacak sorusu geldi. İşverenler biz bu yükü nasıl kaldıracağız diye sordular. Kurumsal şirketler bu konuyu çözmüşler. Küçük ve orta ölçekli şirketlerde bu sorun yaşanabiliyor. Talepleri değerlendirdik, konuyu Maliye Bakanımızla da görüştüm. Kredi garanti fonundan bir destek istedik. Doğrudan işçiye verilmesi yönünde bir görüşümüz vardı.

SOSYAL GÜVENLİK PRİM DESTEĞİ

EYT'den dolayı ayrılan, işine devam etmek isteyen işçiye 5 puanlık prim desteği verilecek. Tecrübeli işçinin devam etmesi ve işverenin mağduriyet yaşamaması için önemli bir konu bu. Teknik işçiliklerini kaybetmek istemiyor işverenler.

"EYT'NİN MALİYETİ 100 MİLYAR LİRA"

100 milyarın üzerinde bir maliyet var ama bizim bütçe imkanlarımız içerisinde karşılanabilecek bir maliyet bu. Yaklaşık 500 bin civarında kamuda çalışan var bunlar çalışmaya devam edecek.

"MEMURU ENFLASYONA EZDİRMEYECEĞİZ"

Toplu sözleşme açıktır, nasıl yapacağımız belli. Kamuoyunda "asgari ücrete yüzde 50 yapıldı, bize de olur mu" gibi fikirler duyuyoruz. Adı üzerinde asgari ücret bu. Memur yılda 2 defa alıyor. Enflasyon bell olduktan sonra memur zammını gözden geçireceğiz. Bütün çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz. Tahribattan koruyacak bir düzenleme yapacağız.

Asgari ücret alanların oranı yüzde 37. Bir kademe üzerinde alanlar var mı? Var. Biz genel durumu düzenleyen bir mekanizma olarka görüyoruz asgari ücreti. Biz geçen sene asgari ücrete yüzde 50 yaptık. Özel sektör de buna göre güncellemeler yaptı.

GELİR VERGİSİ DÜZENLEMESİ

Asgari ücret oranında zaten bu uygulanıyor. Hazine ve Maliye Bakanımız bunun üzerine çalışıyor. Kendileri konuyu yıl sonu veya yıl başında açıklarlar.

"SENDİKALAŞMADA YASAL BİR DÜZENLEMEYE İHTİYAÇ VAR"

Türkiye'de sendikalaşma oranı çok düşük. TRT'de mesela bu var ancak özel televizyonların neredeyse hiçbirinde sendika yok. Eskiden bu oran basında çok fazlaydı. Bunun birçok sebebi var tabi. Yasal sebeplerinden birisi iş kolu-işletme ayrımı var. Onun düzenlenmesi lazım. Askeri darbe döneminden kalma durumlar var. Bunları düzenleyeceğiz. Sendikalı örgütlenmenin engellerini kaldıracak bir yasal düzenleme yapacağız.

"EKSİK PRİM GÜNÜ BORÇLANMASI YOK"

Borçlanma konusunda büyük bir yanlışlık var. Mevcut yasal durumda 8 Eylül 1999 öncesi çekilecek istisnalar doğum, askerlik gibi durumlar. Eksik prim günü borçlanması gibi bir durum söz konusu değil. Bin lira eksikse bin lira yatacak öyle olacak.

Süperhaber