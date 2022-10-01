EYT ile emekli olacak kişi sayısı açıklandı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, EYT'lilere yönelik düzenleme konusunda çok önemli açıklamalarda bulundu. Sarıeroğlu, EYT düzenlemesinden ilk etapta yararlanacakların sayısını açıkladı.

İLK ETAPTA 1.5 MİLYONA YAKIN KİŞİNİN EMEKLİ OLACAK

Sarıeroğlu, "Şu anda geçmiş senelerde hizmet süresi ve prim günü süreleri vardı. Bunda yapılan değişiklik. Bu düzenleme yapıldıktan sonra ilk etapta emekli olacak kişi sayısı 1 milyonun üzerinde. Dosya bazlı yaklaşık 12.5 milyon emeklimiz var. İlk etapta 1.5 milyona yakın kişinin emekli olacağı, sonra da sisteme girişin devam edeceği bir düzenleme olacak. Yaklaşık 3-4 milyon arasında bir vatandaşımızın bu kapsamda olduğunu tahmin ediyoruz. Hepsi bir anda olmayacak. Tabii detaylar için en doğru ağız Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız, benim de hocam olan sayın Vedat Bilgin olacak" dedi.

"ASGARİ ÜCRETTE GÜÇLÜ BİR ARTIŞ"

Sarıeroğlu, asgari ücretle ilgili ise şunları söyledi:

Asgari ücret artışı, tüm çalışma hayatındaki ücret skalasını etkileyen bir düzenleme. Bütün iş yerlerimiz ücret güncellemesi yapıyorlar. Sosyal yardımlar, yaşlı aylıkları, emekli aylıkları olduğu için çok geniş kitleleri etkiliyor. Güçlü bir artışla yeni seneye girmeyi düşünüyoruz.

EYT OCAK AYI BAŞINDA NETLEŞECEK

AK Parti Grup Başkanvekili Av. M. Emin Akbaşoğlu27. Dönem 6. Yasama Yılı açılışında gündemini değerlendirdi. Akbaşoğlu, açıklamalarında Emeklilikte Yaşa takılanlar (EYT) ile ilgili çalışmaları aktararak sorunun üzerinde çalışmaların tamamlandığını ve netleşmesinin çok uzun zamana yayılmayacağı mesajını verdi. Akbaşoğlu, "Ocak ayı başında EYT'nin netleşeceğinden kimsenin şüphesi olmasın." dedi.