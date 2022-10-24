EYT'de kritik 'Kazai Rüşt' detayı: Mahkeme son noktayı koydu

ilyonların heyecanla beklediği EYT düzenlemesi için geri sayım başladı. Ocak ayında duyurularak düzenleme için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, EYT düzenlemesi için "Önümüzde tek bir model var. 1999 öncesi yaş sorunu var. Onu çözüyoruz. Ocak ayından sonra uygulamaya sokulacak." dedi.

Bir çok konunun merak edildiği EYT düzenlemesi ile ilgili "18 yaşından önce sigorta kaydı olanlar EYT'den yararlanabilecek mi? sorusuna mahkeme son noktayı koydu.

18 YAŞINDAN ÖNCE SİGORTA KAYDI OLANLAR EYT'DEN YARARLANACAK

Konuyu köşesine taşıyan HaberTürk yazarı Ahmet Kıvanç, 8 Eylül 1999 tarihi öncesinde 18 yaşından küçükken işe başlayan çalışanlar EYT'den yararlanabilecek. Ancak emekli olma tarihleri hakkında "kazai rüşt" kararı olan çalışanla olmayan çalışanlar arasında farklılık gösterecek. Öte yandan 1 Nisan 1981 öncesinde 18 yaşından küçükken sigortalı çalışmaya başlayan çalışanlar ise "Kazai Rüşt" kararı olan çalışanlarla aynı değerlendirme kapsamında yer alacak." dedi.

MAHKEME KARARIYLA ERGİN SAYILANLAR

BAĞ-KUR (4b) ve Emekli Sandığı (4c) kapsamındaki sigortalılardan bir meslek veya sanat okulunu bitirerek mahkemece ergin kararı almak suretiyle öğrenimleriyle ilgili görevlerde çalışanlar için 18 yaşın bitirilmiş olması şartı zaten aranmıyor.

Bu şekilde 18 yaşın altında çıkartılmış kazai rüşt kararından itibaren başlayan sigorta girişleri, 8 Eylül 1999 öncesi emeklilikte aranan kadınlar için 20, erkekler için 25 yıllık sigortalılık süresinin başlangıç tarihi olarak kabul edilir.

Başka bir ifadeyle, çalışanın aksine, kazai rüşt kararı ile 18 yaşından önce çalışmaya başlamış 4b ve 4c’lilerin kadınlarda 20, erkeklerde 25 yıllık sigortalılık süresi ilk çalışmaya başladıkları andan itibaren hesaplanacak. Örneğimizdeki kişi 1 Ocak 1999 tarihinde çalışmaya kazai rüşt kararı alarak başlamış olsaydı 25 yıllık sigortalılık süresi 2025 yılında değil, 1 Ocak 2024 tarihinde dolacaktı.

KAZİ RÜŞT NEDİR?

Kazai rüşt, anlam olarak yargısal erginlik demektir. Türk hukukuna göre 18 olarak belirlenmiş olan yetişkinlik yaşının mahkeme kararı ile kişilerde daha düşük bir yaş olarak belirlenmesidir. Kazai Rüşt mahkemesinin kabul etmesi halinde kişiler 15 ile 18 yaş arasında da yetişkin olarak kabul edilebilir.

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