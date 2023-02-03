EYT'de kademeli prim şartı iddialarına AK Parti'den yanıt: Yeni şart getirmedik

EYT kanun teklifinde kademeli prim günü iddialarına ilişkin AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, "İftiradır, yalandır" dedi.

GENEL 03.02.2023, 11:39
EYT'de kademeli prim şartı iddialarına AK Parti'den yanıt: Yeni şart getirmedik

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) sorunu için yapılan düzenlemede önemli bir aşamaya gelindi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarıyla EYT'de belirsizlikler netleşmiş, yaş sınırı olmayacağı belirlenmişti.

Ardından milyonlarca EYT'linin, teklifin yasalaşması için heyecanlı bekleyişini başlamıştı.

Vatandaşlar, TBMM çalışmalarını yakından takip ederken, beklenen güzel haber ise dün geldi.

Komisyondan geçti
Kanun teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda onaylandı.

Öte yandan milyonlarca vatandaşın yüzünü güldüren EYT düzenlemesine ilişkin nefes aldıracak kararlar alınırken, asılsız iddialar da ortaya atıldı.

Yeni teklif Meclis’e sunulmadan önce son 5 bin ile 5 bin 975 gün prim sayısı gündeme gelmeye başlamıştı.


"İftiradır, yalandır, teklif sahiplerine bühtandır"
’EYT’de kademeli prim şartı’ olarak ortaya atılan iddialar, AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu tarafından netliğe kavuştu.

Akbaşoğlu, iddiaların asılsız olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

Bu büyük müjde. Bu müjdeyi sevinçle karşılayan milyonlarca çalışanımız var ancak bunu değersizleştirmek, amacından saptırmak isteyen, hakikate iftira atarak gerçekliği örtmeye çalışanlar da var. Bu da ‘teklifle yeni bir şart getirildiği’ yalanı. Bu, apaçık bir yalan. Ortaya koyduğumuz teklifle yeni şart yani ‘kademeli prim şartı’ getirildiği sözü iftiradır, yalandır, teklif sahiplerine bühtandır. Teklifimizde hiçbir eksiklik yok.

"Başka bir şart ilave etmek asla söz konusu değil"
Akbaşoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

Prim gün sayısı, çalışma süresi ve yaş şartından iki şartı yerine getirenler yani prim gün sayısını ve çalışma süresini dolduran istisnasız herkes emekli olmaya hak kazanacak. Yaptığımız düzenlemenin özü bu. Başka bir şart ilave etmek asla söz konusu değil. Herkes müfteri olmaktan uzak olmalı. ‘Siz bu teklifle yeni mağduriyetler oluşturuyorsunuz’ demek iftiradır, kamuoyunu yanıltmaya dönük bir dezenformasyondur.

Ensonhaber

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