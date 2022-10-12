EYT 750 bin kişiyi işinden edebilir!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’in girişimleriyle yeni yılda yürürlüğe girmesi beklenen EYT düzenlemesinde yeni gelişme yaşandı.

Tek tip düzenlemenin baz alınacağı EYT konusunda Bakan Bilgin “Bütün çalışanların yaşı, günü ve prim sayısı gibi tüm veriler elimizde. O gerçek veriler üzerinde çalışıyoruz. Aralık ayında bunu Meclise intikal ettireceğimizi kamuoyuna açıkladık ve sayın Cumhurbaşkanı'mıza da bu konuda bilgi verdik.” ifadelerini kullanmıştı.

KIDEM ÖDEMEK ZORUNDALAR

Söz konusu açıklamaların ardından gözler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a çevrilirken EYT düzenlemesinin yasalaşmasından sonra düzenlemeden yararlanarak maaş bağlatmak isteyenler işyerlerinden ayrılmaları gerektiği öğrenildi.

İşveren de bu durumdaki kişilerin işten çıkışlarını yapacaklar ve İşçiler de SGK’dan aylık bağlatmak için başvuruda bulunabilecekler. İşverenler işten aylık bağlatmak için ayrılan işçilere işyerlerinde bir yıllık kıdemleri de varsa kıdem tazminatlarını ödemek zorundalar.

750 BİN KİŞİNİN SÖZLEŞMESİ FESHEDİLEBİLİR

Ancak bu noktada 750 bin çalışanı ilgilendiren kritik bir detay ortaya çıktı. 696 sayılı KHK işçisi olarak adlandırılan taşerondan kamuya geçen işçilerin EYT’nin yasalaşması ile iş sözleşmelerinin feshedilmesi gerekiyor.

Yani yasanın çıkması durumunda emekliliği hak ettiği gerekçesi ile 750 bin çalışan işten çıkarılma tehlikesi ile karşı karşıya kalabilir.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın EYT düzenlemesi ile ilgili çalışmaları sürerken, 696 sayılı KHK kapsamındaki işçilerin durumunun ne olacağı, konu ile ilgili çalışmanın yapılıp yapılmayacağı ise henüz bilinmiyor.

Süperhaber