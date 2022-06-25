Ev alacaklar, ev satmak isteyenler bu habere dikkat! Her şey değişti

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) konut kredilerine ilişkin yeni kararı açıkladı. Alınan karara göre birinci ve ikinci el konutlar için konut kredilerinde kredi değer oranı farklılaştı. Artık değeri 10 milyon TL üzeri olan konutlar için kredi imkanı olmayacak. 2 ile 5 milyon TL arası konutlarda ise yüzde 70 kredi kullanılabilecek.

GENEL 25.06.2022, 11:15
Ev alacaklar, ev satmak isteyenler bu habere dikkat! Her şey değişti

BDDK’nın kararına göre, 1. ve 2. el konutlar için konut kredilerinde kredi değer oranı farklılaştı. BDDK, Finansal İstikrarın Güçlendirilmesine Yönelik Tedbirler kapsamında konut kredilerinde kredi değer oranlarını, konutun birinci el ve ikinci olması, konut tutarı ve konutun bulunduğu enerji sınıfı açısından farklılaştırdı.

YALITIMLI KONUTA DESTEK
Buna göre; değeri 2 milyon TL altında 1. el konutlarda enerji sınıfı A ise değerin yüzde 90’ına, B ise yüzde 85’ine, diğer enerji sınıflarında yüzde 80’ine kadar kredi kullandırılabilecek. Değeri 2-5 milyon TL arasındaki 1. el konutlarda enerji sınıfı A ise değerin yüzde 70’ine, B ise yüzde 65’ine, diğer ise yüzde 60’ına kadar kredi alınabilecek. Değeri 5-10 milyon TL arasındaki konutlara A ve B enerji sınıflarında en fazla 3,5 milyon TL, diğer sınıflarda 3 milyon TL kredi verilebilecek. 1. el konutun değeri 10 milyon liranın üzerindeyse enerji sınıfı ne olursa olsun kredi verilmeyecek.

2.elde 500 bin liranın altındaki tüm konutlara yüzde 90’a kadar, 500 bin ile 2 milyon TL arasındakilerden A enerji sınıfındakilere yüzde 70, B sınıfında yüzde 65, diğerlerine yüzde 60’ına kadar kredi verilebilecek. 2. elde 2-5 milyon lira arasında A enerji sınıfındakilere yüzde 50, B sınıfındakilere yüzde 45, diğerlerine yüzde 40’a kadar kredi kullandırılabilecek. 5-10 milyon lira arasındaki 2. el konutlardan A ve B enerji sınıfındakilere en fazla 2,5 milyon, diğerlerine en fazla 2 milyon lira kredi verilecek. 2. elde 10 milyon lirayı geçen konutlar kredi kapsamı dışında olacak.

NE DEĞİŞTİ?
Karar öncesinde kredi tutarının konut değerine oranı; A sınıfı enerji belgeli konutlar için yüzde 90, B sınıfı olan konutlar için yüzde 85 ve diğer konutlar için yüzde 80 olarak belirlenmişti. Ayrıca karar öncesinde konutun 1. el veya 2. el olması durumunda herhangi bir farklılık bulunmuyordu.

ENERJİ BELGESİ NEREDEN ALINIR?
Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği’ne göre, ısıtma, soğutma ve yalıtım özellikleri uzmanlar tarafından denetlenerek binalara, Enerji Kimlik Belgesi (EKB) verilir. Bu belge, yetki belgesi olan mimar, mühendis, kurum ve kuruluşlar tarafından düzenlenir. EKB, buzdolabı, çamaşır makinesi, klimalardaki sınıflandırmaya benzer. Binalarda EKB sınıflandırması A’dan G’ye kadar yapılır. A sınıfı en verimli, G sınıfı en düşük verimli seviyeyi belirtir.

“DOĞRU BİR YAKLAŞIM”
İstanbul İnşaatçılar Derneği (İNDER) Başkanı Nazmi Durbakayım, “Kredi oranlarının yeni konutta daha yüksek olması sektör adına olumlu. Bu yolla üretim hız kazanabilir. 10 milyon lira üzerine kredi verilmemesi de doğru bir yaklaşım. İmkanları iyi olan kimi tüketiciler faiz avantajlı olunca parasını kullanmak yerine kredi çekiyor. Bu durumda gerçekten krediye ihtiyacı olan vatandaşa haksızlık doğuyor. O nedenle imkanları olan ve lüks konut alanların kredi kullanmadan alım yapması daha adil bir yaklaşım olur” şeklinde yorumda bulundu.

“SERT BİR TEDBİR”
Konut Geliştiricileri ve Yatırımcıları Derneği (KONUTDER) Başkanı Altan Elmas ise değerlendirmesinde, “Konuta talebi kısıtlayarak konut fiyatlarının kontrol altına alınması hedefleniyor. Ancak burada önemli olan şu; konut fiyat artışında ana sebep talep değil maliyet artışları. Düzenleme, sert bir tedbir. 10 milyon lira üzerinde değere sahip konutlara kredi verilmemesi İstanbul piyasasını zorlayacak. Peşinatını veren, krediye başvuran vatandaşlar var. Tüketicinin bu sürece düzgün geçişi için bankalara belli süre tanıması gerek” ifadelerini kullandı. (MİLLİYET)

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