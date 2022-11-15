Et ve Süt Kurumu Van'da personel alımı yapacak!

Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü Van Et Kombinası Müdürlüğü idari binası, işletme binası, tüm bina ve sahası ve satış mağazalarında çalıştırılmak üzere 16 geçici işçi alımı yapacak.

Başvurular elektronik ortamda gerçekleştirilecek. 6 ay süreli 16 kişilik personel çalıştırılması işi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.

Süresi/teslim tarihi : İşe başlama tarihi 01.01.2023, işin bitiş tarihi 30.06.2023 İşe başlama tarihi : 01.01.2023

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Şehrivan Gazetesi