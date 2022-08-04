Eski ÖSYM Başkanı Halis Aygün: Birileri başarımdan rahatsız oldu, düğmeye bastı

ÖSYM'nin pazar günü yaptığı 2022 KPSS lisans sınavında, bir yayınevine ait deneme sınavındaki birçok sorunun aynı olduğu iddiasının ortaya çıkması gündemi sarsmıştı.

Bu gelişmelerin ardından ÖSYM Başkanlığı görevini yürüten Prof. Dr. Halis Aygün, Resmi Gazete kararıyla görevinden alınmıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Devlet Denetleme Kurulu olaya el atmış, soruşturma başlatılmıştı.

ÖSYM'ye yeni başkan atandı

Dün gece ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayınlanan kararla birlikte, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy atandı.

Bu gelişmelerin ardından ÖSYM eski Başkanı Halis Aygün, açıklamalarda bulundu.

"Alnım açık, vicdanım rahat"

Aygün, "Alnım açık, vicdanım rahat." diyerek 4 yıllık görev süresinin tamamlanmasına bir ay kala itibar suikastı yapıldığını söyledi.

Kocaeli'den Bizim Yaka gazetesine konuşan Aygün, “4 yıl süreyle özveriyle çalıştık. Her hafta sonu yılda yaklaşık 10 milyon kişinin katıldığı sınavlarda en küçük bir iddiaya meydan vermedik. Birileri başarımızdan rahatsız olmuş olacak ki düğmeye bastı. Kimseye kırgın değilim, üzgünüm.” dedi.

"Rapor açıklandıktan sonra üniversiteme döneceğim"

Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulunca başlatılan inceleme sonuna kadar Ankara’da kalacağını belirten Prof. Dr. Aygün, “Ben 4 yıl önce Kocaeli Üniversitesi Fen ve Edebiyat Fakültesi Dekanı idim. İncelemenin tamamlanıp, raporun açıklanmasını ardından üniversiteme döneceğim, akademisyen olarak çalışacağım” şeklinde konuştu.

Ensonhaber