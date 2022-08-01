Eski İpekyolu Kaymakamı Sinan Aslan İhraç Edildi , Hakim eşi de açığa alındı!

FETÖ soruşturmasında, Develi Kaymakamı Sinan Aslan ve Kayseri Bölge Adliye mahkemesi üye hakimi, eşi Semra Özten Aslan, FETÖ üyesi oldukları gerekçesi ile Perşembe günü açığa alındılar.

Hakim Semra Aslan’ın soruşturması HSK da devam ederken, Kaymakam Sinan Aslan Cuma günü ihraç edildi.

Develi Kaymakamı Sinan Aslan, Kars Arpaçay’da doğdu. İlk ve orta öğretimini İstanbul’da tamamladı. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesinden mezun oldu. Kaymakamlık görevine 2008 yılında, Aydın Kaymakam adayı olarak başlayan Aslan, Van Büyükşehir Belediye Başkan Vekilliği, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterliği, İpekyolu Belediye Başkan Vekilliği ve Van Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon (YİKOB) Başkanlığı görevlerinde bulundu. Kamu Hukuku alanında doktora yapmakta olan Kaymakam Sinan ASLAN, Cumhurbaşkanlığı 20.08.2021 tarih ve 31574 Sayılı Kararnamesi ile Develi Kaymakamı olarak, İlçeye atandı. ‘ çocuk babası Sinan Aslan Develi Kaymakamlığı görevine14.09.2021 tarihinde başladı.

Hakim Semra Özten Aslan eş nedini ile Van Bölge Mahkemesi üyeliği görevinde iken, 06.10.2021 tarihli HSK kararnamesi ile Kayseri’ye atanmış, Van’da Semra ASLAN için plaket töreni düzenlenişti. 19.06.2022 Tarihli 904 sayılı HSK Kararnamesi ile Bursa hakimliğine görevlendirilmişti.

Kaynak: Kayseri Deniz Postası