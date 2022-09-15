Erkılınç: Gazetelerimizi yaşatma mücadelemiz sürecek

Basın İlan Kurumu (BİK) Genel Müdürü Cavit Erkılınç, Ankara, Bartın, Bolu, Çankırı, Karabük, Kastamonu, Kırıkkale, Kırşehir, Yozgat, Zonguldak illerinden gelen 87 gazetenin sahip ve temsilcileri ile bir araya geldi. Gazete Sahipleri ve Temsilcileri Bölge Toplantılarının dördüncüsü Ankara’da düzenlendi. Toplantıya katılan BİK Genel Müdürü Cavit Erkılınç’a, Genel Müdür Yardımcısı Mesut Onat, birim müdürleri ve şube müdürleri eşlik etti. Genel Müdür Erkılınç, Basın Kanunu’nda değişiklik öngören teklifin ekim ayı içinde Meclis Genel Kurulu’na gelmesinin beklendiğine işaret ederek, icra ilanlarını zorunlu kılan ve internet haber sitelerini süreli yayın sayan düzenlemenin kabul edilmemesi halinde gazeteleri zor günlerin beklediğini söyledi.

Yazılı basın sektöründe 33 bini aşkın kişinin istihdam edildiğini, gazeteler ile Basın İlan Kurumu’nun bir anlamda iş ortağı olduğunu aktaran Erkılınç, “Bir gerçeği görmemiz gerekiyor. Bundan 10 yıl önce yıllık tirajı 2 milyar olan gazetelerimiz bugün en iyimser ifadeyle 700 milyon satıyor. Ortalama gazete sayfa sayısı 8, gelip ‘6 sayfa olsun’ diyorlar. Değme büyük gazetelerimiz 16 sayfayı zor basıyor, ‘12 sayfa çıksak ne olur’ diye soruyorlar. Asgari 3 kişi çalıştırmak zorunda olan gazete, 1 kişi ile gazete çıkarmayı teklif edebiliyor.

Bir zamanlar üç, dört tane ek çıkaran, sayfa sayfa ilan ve reklam yayınlayan gazetelerin durumu ortada. 50 adet, 100 adet satış şartı önerenler var. 4 milyonluk şehrin gazeteleri, ‘1.000 adet basalım’ diyor. Sen şimdi bu gazetenin tümünü bile satsan, yayınladığın ilanı arzu edilen ve amacını karşılayacak şekilde muhatabına ulaştırmış olacak mısın” diye sordu.

SADECE RESMİ İLAN GELİRİ İLE AYAKTA KALINAMAZ Kamu kaynaklarının verimli ve doğru kullanımın önemine işaret eden Erkılınç, kamu kurumlarının, görünürlüğü her geçen gün azalan gazetelere ilan vermekten imtina eder hale geldiğini, bundan işini iyi yapan gazetelerin de zarar gördüğünü vurguladı. “Ne acıdır ki halen ‘resmi ilan almak için ne yapmamız lazım’ şeklinde arayanlar oluyor. Ortada gazete yok, sadece tek bir derdi var ilan almak. Sorsan ‘kamu görevi yapıyorum’ diyecek” diyen Erkılınç, nitelikli gazetecilik yapmayan ve resmi ilandan başka geliri olmayan gazetelerin artık yaşama şansının kalmadığının altını çizdi.

“NEYE KARŞI ÇIKTIĞINIZIN FARKINDA MISINIZ?”

Teknolojinin anlık enformasyona imkân tanıdığını ve dolayısıyla ertesi güne kalan haberlerin ilgi çekmediğini anlatan Erkılınç, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bugün günde 70-80 milyon tık alan internet haber siteleri var. Siz diyebilir misiniz onlar gazetecilik yapmıyor. Aralarında çok çok iyileri var. Zaten bizim kast ettiklerimiz onlar. Bize bağlı tüm gazetelerimizin internet siteleri var. Bunların tamamının her anlamda ciddi bir altyapı hazırlığı ile yayıncılık yapmasını arzuluyoruz. Kâğıt yok, kalıp yok, boya yok, film yok, baskı derdi yok, dağıtım derdi yok. Buna karşın süreli yayın sayılmışsınız ve resmi ilan yayınlıyorsunuz. İçinizde bu yasaya karşı çıkanlarınız varsa neye kaşı çıktığının farkında mı” ifadelerini kullandı.

“RESMİ İLANLARIN YAYIN MECRASI GAZETEDİR”

Bölge toplantılarında, kimi çevrelerce yasanın ardından gazetelerin kapatılacağına ilişkin dezenformasyon yapıldığını gördüklerini aktaran Erkılınç, “Açık söylüyorum; bunu ortaya atanlar, sizlerin sırtında kurdukları tahtlarının yıkılmasını ve küçük iktidarlarını kaybetmeyi istemeyenlerdir. Her şeyden önce Anayasa var. Ona gelinceye kadar kanun, ‘resmi ilanların yayın mecrası gazetedir’ diyor. Şimdi yanına internet sitesi geliyor. Mümkün olabilir mi gelip gazeteyi kapatmak. Kimin haddinedir. Bu dezenformasyonu üretenler, öncelikle ellerimizden kayıp giden 4 bin adet icra ilanının muhasebesini yapacak” değerlendirmesinde bulundu.

Hattatların matbaanın gelişini, radyonun televizyonun gelişini nasıl engelleyemediyse gazetelerin de internet sitelerinin gelişini engelleyemeyeceğinin altını çizen Erkılınç, konuşmasını şöyle tamamladı: “Doğal seleksiyon denilen bir olay var. Yaşam mücadelesi sırasında canlıların genetik yapısında değişim olmaksızın farklılaşması. Bizim burada tam olarak bahsettiğimiz de budur. Gazetelerimizin geninde haber, yani gazetecilik var. Meslek sürecek, sadece mecra sayısı gerçek manada ikiye çıkacak.

Karşımıza çıkanı engelleyemeyiz, karşısında duramayız. Hayatın olağan akışına karşı durmak yerine gerçeği kabulleniyor ve gazetelerimizi hem fiziki hem de dijital ortamda yaşatmak için uğraşıyoruz. Tüm yaptığımız bundan ibarettir. Dolayısıyla gazetelerimizi yaşatma mücadelemiz kararlılıkla sürecek.” Erkılınç’ın konuşmasının ardından gazete sahipleri ve temsilcileri söz alarak görüşlerini ifade etti. Toplantı, katılımcıların onuruna verilen öğle yemeğinin ardından gerçekleştirilen soru-cevap ve sohbet bölümü ile sona erdi. Gazete Sahipleri ve Temsilcileri Bölge Toplantıları önümüzdeki hafta Samsun, Van, Diyarbakır, Trabzon ve Malatya illerinde gerçekleştirilecek.

Van Bölge Gazetesi