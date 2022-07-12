Erkan Tunçdemir'den Kurban Bayramı Mesajı

Güvenlik ve Savunma İşçileri Sendikası Van İl Başkanı Erkan Tunçdemir, Kurban Bayramı ile alakalı bir mesaj yayınladı. Tunçdemir mesajında "Bir Kurban Bayramı'nı daha idrak etmenin heyecanı içerisindeyiz. Bu özel günde dahi vazife başında olan, ailesi ve sevdikleriyle bir arada olamayan, bizim can ve malımızı koruyan meslektaşlarımızın, teşkilatımızın ve üyelerimizin bayramını kutluyoruz." ifadelerini kullandı.