Erdoğan talimat verdi: Yurt dışında çalışan işçiye vergi müjdesi!

Yurt dışında çalışan işçiler, o ülkedeki hak edişlerini doğrudan Türkiye'ye transfer edemedikleri için maaşlarının Türkiye'deki yakınlarının hesabına yatırılmasını istiyordu. Sonrasında işçilerin maaşlarından gelir vergi kesiliyordu.

Sorunun çözümü için Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın çalışma başlattığını ve bunun kendilerine de bildirildiğini anlatan Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) Başkanı Erdal Eren, "Yurt dışında çalışan işçimizin maaşının tamamını orada verirsek sorun olmuyordu. Ancak şimdi işçi, 'Cezayir'den parayı memleketime transfer edemiyorum, bana burada biraz para verin, geri kalan maaşımı Türkiye'de karımın hesabına yatırın' diyor. Yatırıyorsunuz, bu sefer de Maliye geliyor, 'Bu işçi, parasını burada almış, belki de burada çalışıyor' diyor. İşçiye gelir vergisi tahakkuk ediyor. İşçi de ödeyemediği için borç şirkete geliyor. Bu sefer bir maliyet daha çıkıyor. Bu sorun çözülecek. Türkiye'deki hesaba para yatırılsa bile vergi takibi yapılmayacak" dedi.

YURT DIŞINDA ÇALIŞAN TÜRK İŞÇİ SAYISI AZALDI

Yurt dışında çalışan Türk işçi sayısının düştüğüne de işaret eden Eren, "2000'li yılların başında 3-4 milyar dolarlık iş aldığımız zaman çalıştırdığımız Türk işçilerin sayısı 80 bin kişiye kadar çıkmıştı. Şu anda 20 binin altında. Oysaki 30 milyar dolarlık iş yapıyoruz. Düzenleme sonrası tekrar bu seviyeye ulaşırız" değerlendirmesinde bulundu.

Süperhaber