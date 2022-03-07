Erdoğan Putin'i ikna etti! Türkiye'ye geliyorlar

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşta 12'inci güne girilirken çatışmalar sürmeye devam ederken yeni bir gelişme yaşandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde iki ülke arasındaki savaşa ilişkin yaptığı açıklamada, "Ne Ukrayna'dan ne de Rusya'da vazgeçmeyiz." demişti.

Türkiye savaşta devreye girdi: Rus ve Ukraynalı mevkidaşlar görüşecek

Türkiye'nin iki ülke arasındaki uzlaşmacı tavrı meyvesini verdi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov işe Ukraynalı mevkidaşı Dmitro Kuleba'nın bir araya geleceğini duyurdu.

3'lü zirve Antalya Diplomasi Forumu'nda

Çavuşoğlu, yapılacak görüşmeye ilişkin detayları da paylaştı.

Çavuşoğlu kendisinin de katılımıyla birlikte 10 Mart Perşembe günü Antalya'da Diplomasi Forumu'nda üçlü bir zirve yapılacağını açıkladı.

"İki tarafı buluşturmak için yoğun çaba gösterdik"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuyla ilgili ifadeleri şu şekilde:

"İki tarafı buluşturmak için yoğun çaba gösterdik. Lavrov-Kuleba Antalya'da görüşecek. 10 Mart Perşembe günü Antalya'da Diplomasi Forumu'nda üçlü formatta toplantı yapacağız."

Erdoğan teklif etmişti

Geçtiğimiz günlerde Putin ile telefonda görüşen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan müzakerelerin Türkiye'de yapılmasını teklif etmişti.

Yeniakit